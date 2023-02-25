На Соборной площади зажигают свечи в память о погибших на войне одесситах (фоторепортаж)

День солнечный, весенний. Соборная площадь в Одессе… Художники, цветы, сувениры… Кажется, все как обычно. Но идет война, и теперь, спустя год после ее начала, на Соборной площади появилась горестная инсталляция. Здесь 25 и 26 февраля зажигают свечи в память о погибших ребятах 126-й отдельной бригады ТРО ВСУ.

На стендах можно прочесть биографию каждого из них. А еще — возложить цветы и зажечь лампадку со свечой, молча постоять, что и делают многие, даже если и не знали о проходящей акции.

Всматриваешься в их фотографии, читаешь строки совсем короткой порой биографии. Некоторые из погибших бойцов-добровольцев — почти совсем мальчишки. Наши защитники…

Строили планы, получали профессию…

Вы тоже можете прийти сюда, зажечь свою лампаду, вглядеться в лица этих ребят. Теперь все они навечно в строю…

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