В Одессе рядом с Дюком состоялась удивительная выставка

Нагадаємо, з початку війни пам’ятник Дюку де Рішельє для захисту від можливих пошкоджень, був обкладений мішками з піском.

Да, именно рассказать, а не только изобразить свою мечту. Потому что рядом с каждым рисунком ― письмо от маленького художника или художницы.

Некоторые письма и рисунки ― как слезы и боль души. А еще – главное! ― детская надежда.

Вот такое оно ― «Лицо украинской мечты» во время полномасштабного вторжения. Вот такие они ― рисунки и письма детей войны…

Целью проекта (Всеукраинское объединение «Патриот») стало главное ― рассказать всему миру о том, чем живут украинские дети во время войны, что они переживают, на что надеются.

Дети войны… Кто-то из них сейчас живет не в Украине, кто-то покинул свои дома и перебрался в другие регионы Родины, а кто-то остался дома…

Каждый рисунок, каждое письмо к нему ― это особая детская исповедь.

«С началом войны я очень волнуюсь за людей, и каждый раз, когда звучит сирена, мне очень грустно, потому что она ― предвестник смерти или разрушений», ― пишет маленькая Дарина.

Это только маленький отрывок из одного письма, расположенный рядом с рисунком-мечтой…

А главная мечта у каждого из этих маленьких художников ― одна-единственная, как и у нас с вами…

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