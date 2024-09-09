Новости Одессы и Одесской области

В Одессе рядом с Дюком состоялась удивительная выставка

В Одессе рядом с Дюком состоялась удивительная выставка

В самом сердце Одессы рядом с памятником Дюку проходит выставка детских рисунков. Дети со всей Украины прислали свои работы, чтобы во время войны рассказать о своих мечтах.

Нагадаємо, з початку війни пам’ятник Дюку де Рішельє для захисту від можливих пошкоджень, був обкладений мішками з піском.

Малюнки

Да, именно рассказать, а не только изобразить свою мечту. Потому что рядом с каждым рисунком ― письмо от маленького художника или художницы. 

Некоторые письма и рисунки ― как слезы и боль души. А еще – главное! ― детская надежда. 

Вот такое оно ― «Лицо украинской мечты» во время полномасштабного вторжения. Вот такие они ― рисунки и письма детей войны… 

Целью проекта (Всеукраинское объединение «Патриот») стало главное ― рассказать всему миру о том, чем живут украинские дети во время войны, что они переживают, на что надеются.

Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки
Малюнки

Дети войны… Кто-то из них сейчас живет не в Украине, кто-то покинул свои дома и перебрался в другие регионы Родины, а кто-то остался дома… 

Каждый рисунок, каждое письмо к нему ― это особая детская исповедь. 

«С началом войны я очень волнуюсь за людей, и каждый раз, когда звучит сирена, мне очень грустно, потому что она ― предвестник смерти или разрушений», ― пишет маленькая Дарина. 

Это только маленький отрывок из одного письма, расположенный рядом с рисунком-мечтой… 

А главная мечта у каждого из этих маленьких художников ― одна-единственная, как и у нас с вами… 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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