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Одесская Пересыпь: неповторимый портрет улицы Одария (видео)

Одесская Пересыпь: неповторимый портрет улицы Одария (видео)

Одесская улица Одария находится под Пересыпским мостом и пролегает от Газового переулка до радиорынка. Первоначально улица называлась Лесной, потом получила имя Остроя, затем снова стала Лесной. Свое нынешнее имя она получила в честь старшего лейтенанта милиции Александра Одария, погибшего в 1986 году при задержании вооруженных бандитов.

Первый номер по улице Одария напрямую связан с газом – здесь находится главный офис компании «Одесагаз». Чуть дальше – знаменитый рынок «Летучий голландец», куда по-прежнему съезжается «вся Одесса». Хотя «Голландцем» его называют редко…

Чем же еще примечательна эта улица? Об этом можно узнать, совершив очередное виртуальное путешествие с «Одесской жизнью».

А прочитать об этой разноликой улице, которая словно задалась целью показать вам «самую разную Одессу», можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали, чем примечательна одесская улица Осипова, а также о памятниках и «заброшках» одесской Таможенной площади.

Фото Марии Котовой

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