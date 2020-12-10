Улица Одария: неповторимый портрет одесской Пересыпи (фото)

Спешим на одесскую Пересыпь, на улицу Одария — изучать неповторимый сегодняшний портрет еще одного исторического «куска» под Пересыпским мостом.

От Газового переулка до радиорынка

Улица Одария первоначально именовалась Лесной, потом была наречена именем Остроя, потом снова стала Лесной. Свое теперешнее имя получила в честь старшего лейтенанта милиции Александра Одария, погибшего в 1986 году при задержании вооруженных бандитов.

Мемориальная табличка в честь героя с его портретом есть здесь же, на улице Одария. Она берет свое начало от Газового переулка, и первый номер по Одария напрямую связан с газом — здесь находится главный офис компании «Одесагаз». Сегодня здесь практически все — по записи (карантин), ну и люди бросают в выставленный ящик заветные показания своих газовых счетчиков. Ну а если рассуждать о «внешности», то ограда и само здание — просто оазис по сравнению со всем остальным на этой старой улице одесской Пересыпи.

Далее мы попадаем в поразительное место. Всяческие автоуслуги с одной стороны и бурлящая торговля гаджетами и всем тому подобным— напротив. Да, это знаменитый рынок «Летучий голландец», куда, особенно в выходные, по-прежнему съезжается весь город.

«Голландцем» рынок величают редко, все больше по старинке — радиорынок. Тут все строго и «по делу». Даже реклама гласит как приказ: «Зашел и купил мобилу быстро!». Ну, чтоб никто не расслаблялся.

И уж если мы шагаем от Газового переулка, то перед рынком стоит остановиться и снять шляпу. Потому как еще не доходя до него уходят в историческое небытие (то есть, продолжают рушиться) руины творения архитектора Бернардацци — старой синагоги на Пересыпи, которой мы недавно посвятили отдельный материал. Их еще можно увидеть, пусть и частично.

А за историческим зданием начинается та самая бурная торговая жизнь. И все это — вместе, все рядом: застывшее прошлое и настоящее со скопищем авто. Нет, здесь не гуляют и не заглядывают в «ах, одесские дворики». Здесь все строго по делу. Хотя сразу за радиорынком имеется крошечный оазис, напоминающий сад камней. Здесь обычно останавливаются после посещения рынка и точек автосервиса, чтобы выпить чашечку кофе. Благо, кофе на вынос — на каждом шагу.

Улица бурлит

Собственно, на этом месте оканчивается один участок улицы Одария и начинается совсем другой — остановки маршруток и конечная трамваев, следующих на поселок Котовского.

Плюс что-то вроде небольшого базарчика с фруктами-овощами, большой аптекой и «недорогими» мясопродуктами. Все это пользуется спросом: по дороге домой для живущих на «Поскоте» есть возможность отовариться.

Этот участок улицы тоже необыкновенно оживленный. Пивко и кафешки на каждом шагу, крошечные магазинчики и даже «евромода по 10 грн.». Суетливо, грязновато, исписанные старые фасады и в обязательном порядке — отъевшийся уличный кот, который смотрит на всю эту суету свысока.

Вот, собственно, здесь и оканчивается «знакомая» улица Одария. Но она простирается гораздо дальше. И вот уже на углу с улицей Щеголева встречаем необычную «точку» на свежем воздухе и даже с «местным» отоплением. Это такая долговечная акция протеста. Местные жители давно «воюют» с большегрузным транспортом. Транспарант так и гласит: «Геннадий Труханов! Спаси жителей Пересыпи от большегрузного транспорта!»

Такая разноликая улица…

Жилые дома на Одария не прельщают изысками, на самой улице кое-где появились свои детские и спортивные площадки.

Жизнь здесь довольно шумная: слева — все тот же мост, который сопровождает вас по всему пути, домики-пристройки. Ограждение одного из них поразило слегка поразило призывом «Люди, будьте добрей!» и здесь же начертанным отзывом «Согласен!».

И вот так будете вы идти по Одария все дальше и дальше, и встретится вам совершенно иная «картина» улицы, которая, кажется, никак не хочет оканчиваться. И окажетесь вы вдруг у ворот с надписью «Порт Одесса». И не удивляйтесь, потому как именно на улице Одария находится Пост-контроль №1 нашего порта.

А улица все продолжается, хотя давно остались позади и без того редкие уличные указатели, и вот уже доносятся звуки «камышового» трамвая. Здесь еще можно отыскать точку, откуда видно то, что осталось от Дома трудолюбия (по-нашему — центра социальной реабилитации для бездомных и нищих), построенного в конце позапрошлого века. Рядом воздвигли Свято-Никольский (трудолюбия) храм.

В советские времена храм был закрыт, в нем был клуб, спортшкола, потом — склад хлебозавода, после он разрушался. В Доме трудолюбия был хлебозавод. На сегодняшний день Свято-Никольский храм возродили.

Как же разнолика улица Одария!.. Она словно задалась целью показать вам самую разную Одессу — шумную и затихшую, парадную и «руинную», а временами — и вовсе неожиданную.

Фото автора и из открытых источников