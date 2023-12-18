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В Одессе состоится творческий вечер Народной артистки Украины

В Одессе состоится творческий вечер Народной артистки Украины

19 декабря в Одессе на сцене еврейского культурного центра Beit Grand состоится творческий вечер Народной артистки Украины Елены Галл-Савальской «Театр назначает Вам свидание».

С 1977 года актриса работает в Херсонском областном академическом музыкально драматичном театре имени Николая Кулиша. Именно поэтому имя ее известно далеко за пределами Херсона благодаря многочисленным гастролям и ролям в кино.

Вечер этой, без преувеличения, любимой для многих поколений херсонцев артистки, будет насыщен фрагментами из представлений и известными музыкальными номерами, видеовоспоминаниями и общением!

На мероприятии будет разыграна картина херсонской художницы Богданы Барышевой. Работа «Херсонский натюрморт» была создана в с. Миговое, куда художница убегала от войны.

«Эта картина написана на льняных простынях, которые принесли милые женщины, с которыми я работала на кухне. Они узнали, что я художница, и сказали, что мое место не на кухне – я должна творить».

Вырученные из лотереи средства будут направлены на поддержку 109-го Отдельного Горно-Штурмового Батальона 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады «Эдельвейс» Вооруженных Сил Украины.

Творческий вечер «Театр назначает Вам свидание» состоится в Еврейском культурном центре Beit Grant (Одесса, ул. Нежинская, 77/79) 19 декабря. Начало в 18:00.
Билеты от 150 грн

Фото — Херсонский театр

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