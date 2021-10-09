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Нина Усатова: о себе, ошибках и прожитой жизни

Нина Усатова: о себе, ошибках и прожитой жизни

Нина Усатова сильная и волевая женщина не только на экране. Такой ее сделала жизнь. Даже ее путь к актерской профессии был не прост.

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Нина Усатова много раз поступала в Щукинское училище, и ей это удалось, но только с пятой попытки. В итоге артистка снялась в таком количестве картин, что голливудские звезды могут только позавидовать. И пусть роли Усатовой не всегда главные, но они непременно яркие и запоминающиеся. Помимо актерства, она отличный руководитель и организатор. Коллеги женщину немного побаивались и называли «киномамой».

«Я и прыгаю, когда никто не видит» – о себе

Нина Усатова

В детстве я вообще была озорной девчушкой, хулиганила много, даже дралась. Однажды мотоцикл отцовский угнала и на нем чуть не разбилась. А когда меня спрашивают о возрасте, я не сразу смогу и посчитать, сколько же мне лет. Ведь себя я ощущаю на восемнадцать, не больше. Помню, в школе у нас была одна учительница, которая казалась нам ну совсем уже старой. Как-то на уроке ее один школьник спросил: «А почему вы вдруг стали одеваться так красиво, прически каждый день разные делаете?». А она застенчиво отвечает: «Я влюбилась». Мы обалдели! Тот парень выпалил: «Не может быть! Сколько же вам лет?». А она покраснела, скромно так отвечает: «Тридцать пять». Я тогда еще подумала: ну как она может влюбиться в таком пожилом возрасте?! А сейчас, когда мне уже самой 150 лет, понимаю, что в тридцать пять сама только начала профессией овладевать, понимать, что такое жизнь. Почему-то по-прежнему хочется прыгать. Я и прыгаю – когда никто не видит.

«Роли очень многое в жизни дали» – о своих героинях

Нина Усатова

Роли сильных женщин сделали сильным мой собственный характер. Уверили меня в том, что благодаря хорошим примерам можно формировать себя. В фильме «Зал ожидания» я играла бизнесменшу. А откуда в начале перестройки мне было знать, как играть эту бизнесменшу? Я решила поэкспериментировать. Надела высокие каблуки, шубу, шляпку, накрасилась ярко и пошла в магазин покупать сыну маленькую игрушку. Чтобы купить подарок, собралась разменять 50 долларов. Подошел парень, предложил поменять. Вел он себя как-то странно: шарил по карманам, явно нервничал. И тут я говорю: «Плохо работаешь, руки вспотели». Он на меня глянул, вернул мои 50 долларов и растворился. Я, конечно, перепугалась не на шутку. А вдруг этот мошенник был не один? Потом пришли роли, которые были очень глубоко прожиты, поэтому они мне тоже очень многое в жизни дали.

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«Важны не только поступки, но и слова» – о счастье

Нина Усатова 3

Есть любовь, есть! Только вокруг этой любви столько труда! Ты вот только проснулся, глаза открыл, а уже должен думать над тем, как себя вести, чтобы ничем не обидеть, не задеть, не упрекнуть, не помешать. Важны не только поступки, но и слова, мысли. Если же не хочешь понять другого или гордыня голову поднимает, ничего хорошего не получится. Не может быть все хорошо одновременно и в любви, и в семье, и в профессии. Приходится выбирать. Сегодня люди в любви мало понимают. Когда-то краснели не то что от прикосновений – от взглядов. Много значили слова – самые первые, робкие. Не торопились в постель, не торопились раздеваться… Разве этим мужчину приворожишь?

«Жалею о том, что времени осталось мало» – о прожитой жизни

Нина Усатова 3

Что-то происходит со звездами и нашей планетой. Ощущаешь себя лет на 18-20, а как глянешь в зеркало, испугаешься! Многое ушло безвозвратно. Я, например, знаю, что уже никогда в жизни не научусь работать за компьютером. Никогда не прочитаю те книги, которые в свое время оставила на потом. Да и усталость накопилась. И не от возраста. Я, когда первый раз попала за границу, поразилась: там люди живут размеренной жизнью, и каждый занимается своим делом. А мы кем были всю жизнь? Каждая женщина – и кухарка, и прачка, и воспитатель для детей, и жена для мужа. Сейчас не понимаю, как все это успевала! Спала по четыре часа в сутки, а утром бежала на репетицию.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: segodnya.ua, bulvar.com.ua, sobesednik.ru

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