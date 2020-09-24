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Одесситы с подозрением на COVID-19 ждут в скорых госпитализации по несколько часов

Одесситы с подозрением на COVID-19 ждут в скорых госпитализации по несколько часов

Коронавирусный прогноз неблагополучен: заболеваемость будет расти, сообщают ученые Национальной академии наук Украины. По их данным, количество смертельных случаев может составить 66 в сутки. А самыми неблагополучными регионами с наибольшим количеством ожидаемых случаев COVID-19 названы Одесская, Тернопольская, Харьковская области и Киев.

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Тем не менее с 21 сентября в Одесской области все красные карантинные зоны сменились на более мягкие — оранжевые. Но на этом фоне еще больше настораживает уже становящаяся традиционной очередь из машин скорой помощи перед городской клинической больницей №5. Что происходит с коронавирусом у нас в регионе и чего опасаться?

Почему появляются очереди из скорых?

Недавно глава Благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова разместила в сети видео с огромной очередью машин скорой помощи. Они выстроились возле отделения горбольницы №5, где сейчас принимают пациентов с подозрением на COVID-19.

Чиновники тогда сразу же открестились: мол, все это случайность, и не очередь это вовсе, а «отстой» скорых, не задействованных на вызовах. Но ситуация стала повторяться. Тогда вину возложили на спецрежим при оформлении пациентов — после каждого врачи меняют средства зашиты, а помещение дезинфицируют.

— Ежедневно поступают 20-25 человек. Поток распределен неравномерно. Зачастую число госпитализаций увеличивается в вечернее и ночное время, — отметила замдиректора ГКБ №5 Людмила Бирюкова.

Но очереди из скорых на Лидерсовском бульваре не исчезли. Тогда появилась новая версия от чиновников мэрии: ситуация возникла из-за самих одесситов.

— Образовалось скопление в течение двух суток! Откорректировали работу медперсонала, но просьба к людям — обращаться сразу и не тянуть до вечера! — пояснила директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

Статистика улучшилась?

А тем временем в Одесской области не осталось красных зон. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС вывела из них все населенные пункты региона. Беляевку, Измаил и весь Болградский район, которые еще на прошлой неделе относились к этому уровню
опасности, перевели в оранжевую зону. В желтую из оранжевой перешел Беляевский район. Улучшилась эпидемиологическая ситуация в Кодымском районе, который переместили в зеленую зону.

Это стало возможным при условии улучшения сразу нескольких условий:

  • загруженность коек в спецбольницах,
  • среднее количество ПЦР-тестирований в течение последних семи дней,
  • показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней.

Но тем не менее есть и ухудшения ситуации с COVID-19 в ряде населенных пунктов. Так, к желтой зоне отнесли Татарбунарский, Килийский, Савранский и Ширяевский районы, которые ранее были «зеленого цвета».

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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