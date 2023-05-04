Одесситы рассказали о сокровенных желаниях во время войны: опрос (ВИДЕО)

Несмотря на полномасштабное вторжение россии, украинцы не перестают мечтать и загадывать желания. Поскольку в мире существует целый праздник, посвященный желаниям, мы решили спросить у одесситов, о чем и как часто они мечтают и что делают для того, чтобы мечты претворялись в жизнь.

Карина: «Чаще всего я загадываю желания в какие-то определенные даты, по типу Нового года или Дня рождения. Чтобы мечты сбывались, я предпочитаю их визуализировать, как это принято сейчас говорить. Думаю, мысли и правда материальны. Когда я была помладше, делала отдельные плакаты с вырезками из журналов — это были карты желаний с планами на год. Иногда я делила их по месяцам, и многое сбывалось. Сейчас из желаний у меня в приоритете поступление, потому что я ещё учусь».

Виталий и Екатерина: «Конечно, мы загадываем желания! Любой человек загадывает. Очередное наше желание — дожить до 60-летнего юбилея нашей свадьбы, он будет через 5 лет. Чтобы желания сбывались, нужно быть спокойным, не дёргаться и надеяться на лучшее».

Юрий: «На самом деле, я загадываю желания очень часто. Но они все — глобальные, и поэтому очень редко исполняются. Вернее, исполняются через длительный период. Чтобы всё сбывалось, я могу их загадывать в определенное время: например, когда на часах 11:11 или 22:22, или в полночь на Новый год. Озвучивать личные желания я не буду, иначе не сбудутся, но могу сказать одно — желаю нашей Украине победы и мира».

Владимир: «У меня есть несколько мелких желаний, но самое главное для нас всех в Украине — чтобы скорее закончилась война, чтобы изгнать эту нечисть, которая пришла к нам в страну. И чтобы люди, считающие себя неукраинцами, покинули нашу мирную жизнь и не мешали нам жить. Это самое главное, а все остальное само собой придет. Нам для этого нужно только немного постараться. У меня есть и личное желание — завести семью (я пока одинок) и жить благополучно в мирной стране, у которой есть будущее. Я служу в ЗСУ. Сейчас так вот получилось, что я временно одет «не по форме», но я стараюсь прилагать максимум усилий для того, чтобы все мечты сбылись, – если не у меня, то хоть у кого-то».

Татьяна: «Я часто загадываю желания, каждый день. Сейчас у меня одна мечта – желание нашей Победы, такой настоящей Победы в 2023 году. Это главное. А когда это желание сбудется в таком ближайшем будущем, тогда и все остальные желания реализуются. А так, еще хочется, чтобы мои детки были счастливы и здоровы, и друзья тоже. Ритуал у меня один: я сосредотачиваюсь на желании. Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что высшие силы очень коварны, и когда загадываешь желание неверно, оно и сбывается так, как загадали. Вот моя подружка загадала на день рождения: «Ничего не готовить, лежать на диване и смотреть телевизор». Все было так, как она хотела: не готовила, лежала на диване, день рождения — но с головной болью. То есть, надо эти желания так вдумчиво загадывать! Так что стремимся к этому».

Александр: «Я не желания загадываю, а скорее строю планы. Делаю это часто и, в целом, всё сбывается. Чтобы план сбылся, нужно хорошо к нему подготовиться. Но раскрывать свои планы я не буду, это секрет».

Анастасия: «Желания, на самом деле, очень полезно загадывать. Честно говоря, у меня, как и у всех, последний год было только одно желание. Но сейчас, с приходом весны, всё вокруг расцветает, желаний становится всё больше и больше. И это прекрасно! Я всем рекомендую загадывать желания. Не важно, какого они характера и масштаба, осуществимы они или нет. Моё самое большое желание — чтобы мой ребёнок всегда был счастлив, не грустил и улыбался. Себе тоже желаю хорошего настроения. Ещё очень важно здоровье, успех на работе и в семье. Это, наверное, самое важное, что есть в жизни. Чтобы желания исполнялись, можно самому придумывать ритуалы. Можно загадывать желания, используя горящую бумагу в Новый год под звук бокалов. А можно, как мы с сыном сейчас сделали, — просто задуть одуванчик с пожеланиями. В общем, тут всё дело в фантазии».

Валентина: «Желание одно — чтобы скорей наступила Победа в Украине. Чтобы дети могли спокойно гулять, учиться. Чтобы все сбылось, и Украина отстроилась и была лучшей в мире. Больше желаний нет. А ритуал для его осуществления – пожелание всем мира».

Инна: «Если чего-то сильно захочу, то желания сбываются, но не все, конечно, пока что. Загадываю и на праздники, и просто так, если что-то замечу, увижу, услышу. Но ничего конкретного не могу озвучить, так сразу не припомню своих желаний. А ритуалов, чтобы они сбывались, у меня особо нет. Сейчас такое не практикую. Когда-то жгла бумагу на Новый год. Но сейчас всё происходит без подобной атрибутики».

Смотрите другие видео «Одесской Жизни»: