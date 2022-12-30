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С верой в Победу и надеждой на лучшее: в Одессе зажгли главную елку

С верой в Победу и надеждой на лучшее: в Одессе зажгли главную елку

Все-таки свершилось: в Одессе засияла огнями установленная на главной улице города елка. Елочка особенная — «Ялинка незламності».

В этом году все особенное. И Новый год Одесса собиралась встречать без обеих своих главных красавиц. Но было принято решение все же установить 20-метровую елку.

30 декабря она засияла огнями-лентами в цветах украинского флага, огнями-орнаментами, светящимися мега-игрушками.

В первый раз за долгие-долгие годы елка на Дерибасовской не соткана из множества сосен. Это та новогодняя красотка, которая обычно зажигала огни на Думской площади.

Людей собралось очень много. Особая радость — детям. Все сияет и горит, как в настоящей сказке. И новогодне-рождественские герои сопровождают малышей, и ведущий праздника сумел устроить настоящие новогодние гуляния.

А зажигала огни эта особенная елочка под звуки известного давнего-давнего украинского «Щедрика».

Во время церемонии открытия елки мэр города Геннадий Труханов выразил надежду, что следующий год принесет Победу Украины в войне, пожелал всем добра и Божьей милости.

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Фото Марии Котовой

 

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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