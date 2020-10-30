Кому в Одессе помогут оплатить отопление?

Хорошая новость из горсовета Одессы: неработающие пожилые люди с пенсией до двух тысяч гривен смогут рассчитывать на помощь для оплаты самой дорогой коммунальной услуги — отопления.

Об этом рассказала директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская.

По словам чиновницы, в рамках городской программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения на 2018-2020 годы предусмотрена муниципальная доплата на оплату теплоснабжения за ноябрь и декабрь по 400 гривен в месяц. Получить эту помощь смогут неработающие пенсионеры, у которых пенсия ниже двух тысяч гривен. При этом обращаться в органы социальной защиты не нужно: списки уже сформировали автоматически — в них попали более 30 тысяч одесситов.

— В начале декабря средства будут перечислены на счета поставщиков тепла, которые уже их распределят на личные счета потребителей, — пояснила Китайская.

Напомним, что в ноябре подорожает газ для населения.