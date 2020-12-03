В Украине в ближайшее время ожидается повышение тарифов на отопление. О подорожании этой коммунальной услуги объявили уже несколько регионов. Почему и насколько могут подняться цены на тепло, а также готовиться ли к худшему потребителям, выясняла «Одесская жизнь».

Подорожает газ – подорожает и отопление

С 1 октября компании-поставщики тепла имеют право несколько раз в год пересматривать тарифы – в зависимости от рыночных цен на газ. Эта норма введена в Украине согласно договору с Международным валютным фондом. То есть станет дороже газ – подорожает и отопление. Так что определенного тарифа на тепло не будет. Он может колебаться ежемесячно. Ведь цена отопления на 80% зависит от стоимости газа, а на нее долгосрочного прогноза нет.

На сегодняшний день Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила новую цену на газ в тарифе на отопление – 6500 гривен за 1000 м3. Увеличение существенное. Для сравнения: в утвержденных весной тарифах закладывался газ по 3850 гривен. Правда, решение принимается в два этапа. Второй – обсуждение тарифов на местах и, собственно, их утверждение.

Тепловики просят увеличить тарифы

Уже сегодня, например, запорожские тепловики повысили цены на отопление на 8%. Полтавские коммунальщики рассчитывают, что «экономически обоснованные» тарифы вырастут как минимум на 10%. Готовятся повышать тарифы в других городах. А вот Черкассы от повышения отказались – у них цена газа остается 3850 гривен за тысячу кубометров.

Но большинство теплопоставляющих компаний, наоборот, просят накрутить тариф еще больше. Объясняют эту необходимость возросшим тарифом на транспортировку газа, запретом на время карантина взыскания долгов. В итоге, по их словам, нет возможности вовремя проводить ремонтные работы теплосетей. Так что предлагают поменять не только ценник на газ, но и другие составляющие тарифа, в частности, зарплаты. Если НКРЭКУ пересмотрит еще и зарплатную составляющую, тариф взлетит еще больше. Причем не только на тепло, но и на воду и электроэнергию.

Платить за тепло обяжут и летом?

Если в формуле на тепло изменят цену на газ и зарплатную составляющую, тариф вырастет как минимум на 10-15%.

К тому же НКРЭКУ еще весной утвердило так называемые двухставочные тарифы. Одна часть – примерно 80% – постоянная. В нее входят затраты на закупку газа, электроэнергию, налоги, зарплаты. Эту часть тарифа потребители будут оплачивать только в отопительный сезон. Вторую часть тарифа – 20% – планируют распределить на весь год. То есть платить придется не только в отопительный период, но и каждый месяц. К тому же эта составляющая должна увеличиться примерно вдвое. Но так как ежемесячные суммы там сравнительно небольшие, потребители повышение заметят не сразу. Эти деньги должны идти на хозяйственную деятельность и ремонты сетей.

Правда, двухставочные тарифы смогли на сегодняшний день ввести не более 10% тепловиков. Обязательное условие – прямые договоры с потребителями, а их заключили далеко не все. Да и с начала карантина нововведение отложили.

Жилищный союз – против повышения цен

Новые цены на тепло – изначально незаконны, считают в ассоциации «Жилищный союз Украины». Ведь в принятых Кабмином 10 июня изменениях в постановление, определяющее формирование тарифа на отопление, указано, что в ценник на следующий отопительный сезон закладывается цена газа за прошлый отопительный сезон. Тогда была названа эта цена – 4048 гривен за 1000 м3. Правда, и газ тогда стоил немногим больше 2000 гривен за тысячу кубов. Сейчас он подорожал, но ведь постановление Кабмина остается в силе. А это значит, что любая цена газа в формуле на тепло, которая отличается от 4048 гривен, – незаконна. И Жилищный союз собирается писать заявление в Нацполицию с требованием разобраться, почему нарушаются действующие законодательные акты.

Впрочем, Кабмин свои июньские изменения в постановлении о формировании тарифов может отменить. Ведь год назад Президент обещал разобраться с тарифами и снизить их вдвое.

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