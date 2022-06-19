Новости Одессы и Одесской области

В Нафтогазе назвали причину задержки платежек за май

В Нафтогазе назвали причину задержки платежек за май

Оказалось, что у государственного газового оператора «Нафтогаз» резко повысилось число клиентов и компании требуется время, чтобы с этим справиться

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В информации компании сказано, что что платежи будут доступны после 20 июня. Но не в бумажном виде, а онлайн – в личном кабинете my.gas.ua и чатботах GASUA.

Бумажные будут еще позже. Печатные платежки «Укрпочта» доставит уже после 25 числа текущего месяца и только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

«Из-за того, что большинство поставщиков газа бытовым потребителям не выполняют свои функции, с 1 мая 2022 года более 8,8 млн. украинских домохозяйств получали газ от Нафтогаза. Именно поэтому, счета за потребленный газ в предыдущем периоде должны быть оплачены на счета ГК «Нафтогаз» Украины». В сложившейся ситуации процесс формирования счетов за май несколько задерживается», — пояснили в компании.

В «Нафтогазе» напоминают, что каждый новый клиент должен получить номер лицевого счета.

Для этого необходимо перейти в чатбот GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger и ввести код (16 символов).

EIC – это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр).

Например, 56XM19A205987456. Его можно найти в личном кабинете, контакт-центре вашего облгаза или в счете за распределение или поставку газа.

«После получения лицевого счета вы можете зарегистрироваться в личном кабинете my.gas.ua. Именно с его помощью удобно узнать и оплатить счета, скачать справку о льготах и субсидиях, получить акт сверки и т.д.», — объясняют в сообщении.

Также можно получить лицевой счет, обратившись в контакт-центр ГК «Нафтогаз Украины».

Напомним, 25 мая Государственное бюро расследований (ДБР) передало в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 26 региональных операторов газораспределительных систем. Большинство из них — облгазы, работавшие под брендом компании РГК, связываемой с Фирташем.

30 мая стало известно, что Кабинет Министров Украины передал эти облгазы в управление «Черноморнефтегаз», входящего в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

17 июня стало известно, что Киев и еще пять городов остались без поставщиков газа. Жителей этих регионов также перевели в «Нафтогаз» как поставщику «последней надежды». Это еще 1,3 млн. украинских домохозяйств.

Источник: «Зеркало недели»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить