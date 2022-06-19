В Нафтогазе назвали причину задержки платежек за май

Оказалось, что у государственного газового оператора «Нафтогаз» резко повысилось число клиентов и компании требуется время, чтобы с этим справиться

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В информации компании сказано, что что платежи будут доступны после 20 июня. Но не в бумажном виде, а онлайн – в личном кабинете my.gas.ua и чатботах GASUA.

Бумажные будут еще позже. Печатные платежки «Укрпочта» доставит уже после 25 числа текущего месяца и только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

«Из-за того, что большинство поставщиков газа бытовым потребителям не выполняют свои функции, с 1 мая 2022 года более 8,8 млн. украинских домохозяйств получали газ от Нафтогаза. Именно поэтому, счета за потребленный газ в предыдущем периоде должны быть оплачены на счета ГК «Нафтогаз» Украины». В сложившейся ситуации процесс формирования счетов за май несколько задерживается», — пояснили в компании.

В «Нафтогазе» напоминают, что каждый новый клиент должен получить номер лицевого счета.

Для этого необходимо перейти в чатбот GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger и ввести код (16 символов).

EIC – это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр).

Например, 56XM19A205987456. Его можно найти в личном кабинете, контакт-центре вашего облгаза или в счете за распределение или поставку газа.

«После получения лицевого счета вы можете зарегистрироваться в личном кабинете my.gas.ua. Именно с его помощью удобно узнать и оплатить счета, скачать справку о льготах и субсидиях, получить акт сверки и т.д.», — объясняют в сообщении.

Также можно получить лицевой счет, обратившись в контакт-центр ГК «Нафтогаз Украины».

Напомним, 25 мая Государственное бюро расследований (ДБР) передало в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 26 региональных операторов газораспределительных систем. Большинство из них — облгазы, работавшие под брендом компании РГК, связываемой с Фирташем.

30 мая стало известно, что Кабинет Министров Украины передал эти облгазы в управление «Черноморнефтегаз», входящего в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

17 июня стало известно, что Киев и еще пять городов остались без поставщиков газа. Жителей этих регионов также перевели в «Нафтогаз» как поставщику «последней надежды». Это еще 1,3 млн. украинских домохозяйств.

Источник: «Зеркало недели»