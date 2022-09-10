Одессит Михаил Бондаревский: полковник и военный дипломат УНР

Родился Бондаревский в Одессе, и после гимназии избрал военную карьеру. Он поступил в Одесское юнкерское училище, а затем окончил Николаевскую академию при генеральном штабе в Санкт-Петербурге. Сразу после окончания академии он был назначен начальником полкового транспорта 183-го пехотного полка. Уже через три года получил звание подполковника, а еще через год был направлен в Варшаву – начальником мобилизационного отдела интендантского управления Варшавского военного округа.

В 1917 году с образованием Украинской Народной Республики Бондаревский присягнул на верность Украине и вступил в армию УНР. Так как перед войной он работал в Варшавском военном округе, в 1920 году Бондаревский был командирован украинским правительством в Польшу. Там он в скором времени стал влиятельным членом чрезвычайной военной секции украинской дипломатической миссии. Какое-то время Бондаревский был даже ее неофициальным руководителем, а фактически стал военным дипломатом представительства Украины в союзнической Польше.

Осенью 1920 года под ударами большевистской армии украинские политические деятели и казаки были вынуждены выехать из Украины в Польшу, где создали правительство УНР в изгнании. В созданном министерстве иностранных дел Бондаревский занимал ответственные посты и участвовал в обучении украинских офицеров.

До конца жизни Бондаревский продолжал работать на пользу родной страны в военном министерстве правительства УНР в изгнании. Вернуться на родину, в Одессу, он не смог. Михаил Бондаревский умер в 1939 году и был похоронен на Вольском православном кладбище в Варшаве.

Ирина Сорокина

Источники: esu.com.ua и материалы Одесского отделения Института национальной памяти Украины. Фото: ukrainskanekropolia.org