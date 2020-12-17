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Новогоднее чудо вопреки пандемии: в Одесской опере – премьера новой постановки «Щелкунчика» (фото)

Новогоднее чудо вопреки пандемии: в Одесской опере – премьера новой постановки «Щелкунчика» (фото)

Новогодние и рождественские дни сегодня практически во всем мире трудно представить без романтической балетной феерии Петра Ильича Чайковского. И Одесская опера порадует к праздникам маленьких и взрослых зрителей новой версией любимого балета. Несмотря на карантинные ограничения, постановке грандиозных спектаклей отнюдь не способствующие.

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Щелкунчик, костюмДолгожданная премьера (работа над постановкой началась еще в июне) – праздник не только для зрителей, но и для труппы театра, не утратившей профессиональное мастерство и вдохновение даже в тяжелых условиях пандемии.

Хореограф-постановщик новой редакции «Щелкунчика» – народный артист Украины Сергей Бондур. В его версии классическая хореография знаменитого балетмейстера Василия Вайонена дополнена неоклассикой.

– Для меня эта версия сложнее технически, – призналась одна из исполнительниц партии Маши Наталья Ивасенко. – Но новая хореография очень интересна. Ведь со временем привыкаешь к старой, и теряется ощущение сказки. А сейчас, когда все по-новому – каждый взгляд, каждый жест – переживаешь все заново. Получается намного более сложная история. Хотя Маша по-прежнему светлый образ – с верой в чудеса и любовь.

И, конечно, новогодней сказки не получилось бы без великолепного оркестра театра, поистине, волшебной работы театральных мастерских, где по эскизам художника-сценографа, заслуженного артиста Украины Евгения Гуренко и художника по костюмам Сергея Васильева создаются чудесные декорации и костюмы для спектакля.

спектакль Щелкунчик, эскиз костюма

Щелкунчик, костюм

– Постановка спектакля в таких тяжелых условиях, естественно, влекла за собой много сложностей, – рассказал дирижер-постановщик, главный дирижер театра Вячеслав Чернухо-Волич. – Люди болели – нужно было вводить новые составы.

Поэтому на главные партии подготовлены 4 пары солистов. К тому же в этом спектакле – множество премьер талантливых молодых танцоров.

В театре вообще много молодежи. И у них есть свой эксклюзивный репертуар – «Вечер современной хореографии», например. А условия пандемии подтолкнули к созданию программы «безопасного выхода» – концерта «Осенние рандеву», где выступали семейные пары.

Но такие масштабные спектакли, как «Щелкунчик» – золотой фонд балета – театру просто необходимы. Они позволяют в любых, самых тяжелых условиях, сохранять достойный профессиональный уровень. Поэтому артисты, музыканты, невзирая на большие паузы, невозможность репетировать, занимаются дома. Ведь сцена, для людей, беззаветно преданных своему искусству – это жизнь.

– Для меня в новой постановке – больше сказки. Можно смотреть на декорации, слушать волшебную музыку – хочешь, не хочешь, в сказку она все равно переносит. И мы, по сути, сильно не нужны, – лукавит Принц Даниил Пащук. – Но все-таки, чтобы сказка ожила, должны постараться артисты.

Судя по репетициям, молодым танцовщикам наполнить зимнюю феерию зримой поэзией танца удалось.

Щелкунчик, репетиция спектакля

спектакль Щелкунчик

Щелкунчик, премьера

И несмотря на пандемию и другие возможные катаклизмы, на сцене прославленной Одесской оперы зрители вновь увидят вдохновенные актерские работы, услышат виртуозную игру оркестра и изумятся сказочной фантазии художников. Не пропустите – пока локдаун не начался.

Праздничные спектакли пройдут 19, 20, 24, 27, 30 и 31 декабря.

Фото автора и с сайта театра

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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