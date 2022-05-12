Майская клубника по-одесски: где, откуда и почем?

Майская погода усиленно намекает, что совсем скоро лето. Прилавки на рынках приобретают новый летний «прикид». И, пожалуй, главным становится клубника. Родная наша полуниця. Откуда ароматная ягодка, где лучше покупать и, главное: почем она «идет» в наши непростые дни?

Супермаркеты и Новый рынок

В супермаркетах клубника есть (не во всех). Стоит «ой-ой-ой» – от 240 до 300 гривен (говорят, не предел, но мне выше трехсот гривен за килограммчик в эти дни не попадалась).

Итак, пора на рынок – узнавать, как там обстоят дела с клубникой. А она – ягодка нежная и ее не так уж и много по состоянию на 12 мая, когда мы делали «срез» цен.

На Новом базаре ценовая политика на клубнику простая. Ее пока совсем немного, и она стоит 150 и 200 гривен. Продавцы говорят, что клубника – «наша, из Килии». Разницы внешне почти нет, но та, что по двести, слаже (ну, и чуть крупнее), чем та, что за сто пятьдесят.

В одном месте рынка попалась клубника за 140, но как-то она мне не «внушила доверия», во всяком случае, внешне, хотя продавец утверждала, что «клубничка домашняя».

А как с клубникой на Привозе?

– Клубничка сладкая, ароматная, домашняя! – призывает продавец на Привозе.

Причем, призывает не только он один. Потому как на самом популярном рынке Одессы клубники гораздо больше, цены разнообразнее, а вот «рекламная кампания» – одна и та же.

Покупатель, утомленный «клубничными призывами», решает выяснить раз и навсегда, что значит «клубника домашняя»:

– Вы ее под диваном в собственной квартире выращиваете, что ли?

Продавец невозмутимо делает «любопытному» вроде как замечание:

– Если вы, мужчина, не знаете, что такое домашняя клубника, то проходите себе мимо и покупайте что-нибудь другое.

Теперь – о ценах на клубнику на Привозе по состоянию на то же 12 мая.

Самая «запредельная» цена, которую я услышала – 200 гривен, но после нее сразу же последовало: «Отдам за 180».

В основном, клубника по 120-150 гривен. По дороге вам встретится и по 170, ясное дело. Но кто ж покупает на Привозе что-то «сразу», если каждый знает, что по рынку надо походить, поискать подешевле.

Та, которая по 120, «расходится» довольно быстро.

И да, если вы встретите клубнику с надписью «компот», то имеется в виду «клубника на компот». Ну в том смысле, что довольно жаркая погода привела ягодку в соответствующее состояние. Зато цена – уже сто гривен.

Откуда клубничка? Абсолютное большинство ответов – «из Килии». Еще можно услышать: «Наша, наша, клубничка! Сладкая, как мед!».

Впрочем, что из фруктов, что летних, что зимних, на нашем Привозе не сладкое, как мед?..

Фото Марии Котовой