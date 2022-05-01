Одесса на военном положении, день 67-й: Новый базар и его первомайские цены

Шестьдесят седьмой день войны… Выхожу на улицу, в ту часть города, который не «самый центр, но рядом». Довольно пустынно на улицах, хотя очередной «затяжной» комендантский час только завтра. Мамы с колясками, люди с собаками, ну и те, кто, как и я, направляется на старейший Новый базар. Кстати, как там наш Новый?

Ага, первое мая… Поминальный день, день барбекю-шашлыков, и день накануне многочасового комендантского. На рынке людей меньше, чем обычно. Впрочем, и некоторые лотки тоже не работают.

– А где Вера с овощами?

– На кладбище поехала. Проводы же.

– Смелая Вера. Советовали же не ехать…

Кто-то по ходу напоминает, что «вообще-то война», кто-то нервно реагирует: «Что значит вообще-то?!»…

Некоторые с недоумением поглядывают на пасочки, которые все еще продаются, да еще в немалом ассортименте.

– Так это на ж Проводы! Ну чтобы на могилу положить, – озаряется догадкой молодой человек, строго внушая своей спутнице, что «мы не пойдем, и без того опасно»…

Рядом с одной из местных кофеен раздается смех: кто-то рассказал анекдот, к которому внимательно прислушиваются все сидящие неподалеку. Кто не расслышал, тоже смеется – для поддержки.

Женщина с песиком радостно сообщает кому-то по телефону, что «мой меня никуда теперь не пускает, так я ему сказала, что иду собаку выгуляю, а сама – на базар. Надо же базар сделать».

Базар надо сделать. Кстати, как с ценами на сезонный «витаминный ассортимент»? Все-таки май уже.

молодая картошка – 70-80 грн;

молодая капуста – 35-40 грн;

огурцы – 90-110 грн;

помидоры – 85-95 грн.

Появляется все больше клубники. Средняя цена – 250 грн. В одном месте попалась по 150 грн (вероятно, как «исключение из правил»).

Что касается «витаминного ассортимента зимнего образца», а именно апельсинов, мандаринов, бананов, то они чуть-чуть опустились в цене. Особым спросом не пользуются.

Понятия «барбекю», «шашлыки» мое ухо не уловило ни разу. Даже в мясном корпусе Нового базара…

Фото Марии Котовой