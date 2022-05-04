Одесса на военном положении, день 70-й: Горсад в цветуще-тревожных переливах

Семидесятый день войны… Одесская погода старается изо всех сил. Май — пора самого активного цветения, и все вокруг словно еще и еще раз напоминает о самой жизни. Той, которая без воздушных тревог и смертоносных рашистских «прилетов». Пора заглянуть в одесский Горсад — цветущий и притихший, малолюдный и невероятно прекрасный.

Почему он мне показался еще более красивым, чем в прошлом году?.. Даже классические «свечки» каштанов представились какими-то невероятными. Распускающееся знаменитое иудино дерево так и манит к себе: полюбуйтесь, мол, мной, я — знаменитость. Да, знаменитость вот-вот распустится в полную силу, хотя иудино дерево имеется у нас далеко не только в Горсаду.

Звучит музыка: один музыкант расположился в самом Горсаду, другой старается рядом — на Дерибасовской. Некоторые скамейки в оградительных лентах: их покрасили.

Вовсю бьет фонтан и доносится детский смех. Идиллия, которая в душе все равно множится на ставшую уже привычной тревогу. То же самое — и в Летнем театре. И так радостно наблюдать, как катаются у входа в театр на качелях девчонки. И как в самом Горсаду посиживают за столиками одесситы, пусть их и немного…

Молодая женщина всматривается в ленты новостей на мобильнике. Две очень пожилые одесситки неподалеку обсуждают последние трагические одесские события. Одной из них явно хочется поскорее домой, все время спрашивает: «А мы воздушную тревогу услышим?».

Вторая же, наоборот, считает, что дома сидеть нельзя, нужно побольше воздухом дышать. Заодно жалуется:

— Колени что-то крутит. Гроза будет.

Первая испуганно:

— Не надо грозы! Начнет гром греметь. А когда гремит, я не выношу. Сил уже нет…

Я прошла несколько кварталов, как поняла, что бабушкины колени таки были правы: сгустились тучи и загремело.

Вероятно, гром вызвал перепуг не только у пожилой одесситки, которая отдыхала с подругой в Горсаду. Одесские телеграм-каналы стали наперебой успокаивать: «Не напрягаемся — это звучат майские грозы с громом!».

Просто майский гром. Впрочем, уже семидесятый день все очень «не просто»…

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