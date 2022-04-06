Военное положение в Одессе, день 42-й: Молдаванка, ее магазины-аптеки и маленькие радости

Сорок второй день… На Молдаванке я была еще до войны. Все теперь так говорят: «Это было еще до войны». Даже дети.

Трамвай везет в этот родной старейший район города, ехать долго, в вагоне все обсуждают новость дня. Звучит примерно так: «Так он точно сдох?..»

Молдаванка встречает солнцем и неторопливой деловитостью, хотя людей на улицах гораздо меньше, чем обычно. Старенькие дома стараются по-весеннему приукраситься, ветхие «укрепляются».

Работают все торговые точки – большие и малые. Ажиотажа никакого. Женщина в супермаркете пеняет мужу: «Ты говорил, что консервов нет. Вон, смотри, их больше, чем до войны было».

Другая возмущается:

– И шо ж это у вас бананы дорогущие, шо ж они такие в цене взлетевшие?!

Третья ей тут же отвечает (конечно же, вопросом на вопрос):

– А вас на сегодняшний день только и волнует, что цена на бананы? Яблоки покупайте.

Начинается небольшая потасовка, пока кто-то не говорит «страшным шепотом»:

– Не за то ругаетесь, не про то базарите.

Женщины улыбаются:

– Да мы это… Просто так.

Никакого ажиотажа в магазинах нет. Даже там, где теперь продают «легкое» спиртное.

Торговые точки Молдаванки открыты практически все. «Трешки», стройматериалы, маленькие киоски, где «есть все».

Транспорт ходит исправно, уличные «картинки» изменились, как и во всем городе.

Народ на Молдаванке и юморить продолжает в своем привычном духе.

Тема «куда пойти с ребенком, шоб недалеко», решается на детских площадках.

В сквере девушка кормит голубей. Говорит, что голуби – «моя стихия, а вот мама подкармливает котиков, их теперь на улицах стало больше, чем обычно».

Захожу в аптеку. Разговорилась с сотрудницей. Говорит, что тема «нет поставок» – это не актуально:

– Товар со склада получаем каждый день. К счастью, ажиотаж первых дней войны уже спал. С некоторыми лекарственными препаратами, есть, конечно, перебои. Люди по-прежнему, первым делом, спрашивают, есть ли сердечно-сосудистые средства и «хоть что-то от нервов».

Позавчера, например, опять всю партию корвалола раскупили. Оно и понятно – у всех сейчас «нервы» и перепады давления. Это все и так обычно весной обостряется, а тут война… Мы очень стараемся сейчас предложить замену, если нет того или иного препарата. И знали бы вы, как это тяжело: женщина просит корвалмент, а его нет. Пока думала, что ей предложить взамен, она разрыдалась: в третьей аптеке, говорит, мне говорят, что его нет… И да, насчет того, что сейчас людей в аптеке мало… Тут ведь как какой день. Если целый день воздушные тревоги или, как вот третьего апреля, когда ракетами по городу бахнули, так мы уже знаем: будут очереди…

«Шоб вы нам были здоровы»… «Парковка только для геев» (это еще довоенное), Петя и Гаврик посматривают из давних времен на сегодняшнюю Молдаванку. Все эти маленькие шутки-радости на Молдаванке сегодня особенно радуют глаз.

Даже «дорогущие» бананы…

Фото Марии Котовой