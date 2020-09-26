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Одесса, Каретный: это переулок или улица? (новое видео ОЖ)

Одесса, Каретный: это переулок или улица? (новое видео ОЖ)

Каретный переулок пролегает от улицы Толстого до переулка Топольского. Он достаточно большой и вполне мог бы считаться улицей. Предлагаем читателям совершить увлекательное путешествие по этому очень тихому уголку Одессы, посмотрев новое виде, которое мы сделали для наших друзей-читателей.

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Каретный переулок

Да… Не много в Одессе осталось таких улочек

Gepostet von Одесская жизнь am Donnerstag, 24. September 2020

Подробнее прочитать о Каретном переулке – можно на нашем сайте ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали о том, как Жан Рено перехитрил одесского губернатора.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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