Одесса, Каретный: это переулок или улица? (новое видео ОЖ)

Каретный переулок пролегает от улицы Толстого до переулка Топольского. Он достаточно большой и вполне мог бы считаться улицей. Предлагаем читателям совершить увлекательное путешествие по этому очень тихому уголку Одессы, посмотрев новое виде, которое мы сделали для наших друзей-читателей.
Да… Не много в Одессе осталось таких улочек
Gepostet von Одесская жизнь am Donnerstag, 24. September 2020
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Ранее мы рассказывали о том, как Жан Рено перехитрил одесского губернатора.