Одесса, Каретный: это переулок или улица? (новое видео ОЖ)

Как Жан Рено перехитрил одесского губернатора Одним из тех, кто помогал строить Одессу и заботился о ее процветании, был барон Жан Рено. Его высоко ценили Ришелье и Ланжерон, а король Франции Людовик XVIII даже пожаловал ему баронский титул. ПОДРОБНЕЕ

Джордж Зонтаг: как американский пират стал одесситом Одесса — город интернациональный, и его строили выходцы из самых разных стран мира. Сюда стремились аристократы и авантюристы, архитекторы и негоцианты. Среди тех, кто прославил наш город, был и Джордж Зонтаг. Немец по национальности, он родился в Америке, служил на флоте, но, став одесситом, сумел написать свою страницу в истории города. ПОДРОБНЕЕ