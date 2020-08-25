Тихий-тихий Каретный переулок. Или все-таки улица?

Каретный переулок (бывший А.Попова) покажется вам необыкновенно тихим по сравнению с другими улицами-переулками города. Это, опять-таки, тот случай, когда мы попадаем в тихий центр Одессы. А тихих центров в городе все меньше и меньше…

Уличные указатели умиляют

Каретный переулок пролегает от улицы Толстого до переулка Топольского, и, между прочим, не такой уж он маленький — как для переулка.

Впрочем, он упорно не хочет именоваться переулком. На одном из его уличных указателей он так и значится — Каретная улица. Местная жительница меня даже заверяла, что «он уже стал улицей официально».

Насчет указателей, то тут — как на многих других улицах в центре: ну очень большое внешнее разнообразие, равно как и очень много домов вообще без них. Есть наименования на русском, на украинском, на смешении языков. Что касается дизайна, то, как говорится, на любой вкус.

Смотрите больше фото в галерее:

Адресные таблички на Каретном переулке Адресные таблички на Каретном переулке Адресные таблички на Каретном переулке Адресные таблички на Каретном переулке Адресные таблички на Каретном переулке

Как же тихо!

Понятно, почему вернувшееся переулку старое название — Каретный — звучит именно так. Изначально это улица ремесленников, каретных дел мастеров, бывшая немецкая слобода. И многие из них, и их мастерские, где производились кареты, находились именно здесь.

Каретный переулок сегодня кажется узким, уютным и очень неторопливым. Вот словно замерла здесь жизнь, словно стал переулок местом отдыха от улиц, где множество людей и транспорта. Здесь нет ни трамваев, ни троллейбусов, на маршруток, ну разве что они пересекают Каретный в одном месте. А так — только личные авто, которые, кажется, тоже передвигаются по переулку очень и очень медленно.

Смотрите больше фото в галерее:

Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок

Еще бы «почухать»

А какое разнообразие зданий в старом переулке! И как они все нуждаются в том, чтобы их хоть чуть-чуть привели в порядок. Архитектура некоторых просто поражает. Еще бы хоть немного фасады «почухать»!.. И балконы. И двери. Ведь многое из перечисленного время еще сохранило до наших дней. Кое-где даже есть старинный ажур (или куски его) на перилах балконов, на козырьках некогда парадных входов…

Есть и сравнительно новые дома, и те, что даже сегодня не спрятались за кодовыми замками и новодельными воротами, сохранив староукладность и какую-то удивительную по сегодняшним дням открытость. Смотрите, мол, нам скрывать нечего. В одном месте есть даже своя доска объявлений, почти выходящая в переулок. Призыв «не ложите закладки!» заклеен другими объявлениями.

Кстати, «задник» Академии связи тоже выходит на Каретный переулок.

О не столь давнем прошлом здесь тоже напоминает многое. Тут вам и воспроизведенные в современном дизайне «классики» на асфальте, и вот эти таблички советских времен с напоминанием гражданам об их индексе и почтовом отделении, которое обслуживает переулок.

Смотрите больше фото в галерее:

Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок Каретный переулок

Ребенок в очках — талисман Каретного

Из неплохо сохранившихся домов позапрошлого века — величественный дом под номером 17. Кроме того, что он красив сам по себе, и время его пощадило больше, чем другие здания в переулке, у него есть одна особенность. В нишах на его фасаде сохранились фигуры детей на втором и третьем этажах. Обычно мы в таких случаях видим только пустые ниши.

Так вот, фишка еще и в том, что один из детишек, тот, что на третьем этаже, однажды получил в «подарок» очки. Произошло это не менее десяти лет тому назад. А, скорее, и больше. Кто и как нацепил на скульптурного малыша очки, осталось тайной. Некоторые «каретинцы» считают ребенка в очках талисманом Каретного переулка. Все может быть. Убедилась: и ребенок, и очки на его носу — на месте. Второй малыш тоже украшает нишу. Вот только оба давно уже нуждаются в обновлении…

Тротуар — как временная «карта»

И вот вам еще одна «фишка». Это дорожное покрытие старого Каретного переулка. Ходить здесь сложновато. Смешение старой брусчатки и того, что когда-то укладывалось сверху, то есть, кусков асфальта — это то еще наслаждение для ног! Я уже не говорю о внешнем виде. В некоторых местах вообще получается занимательно: и брусчатка, и те же куски асфальта в несколько слоев, и травка с пылью и грязью, которая пробивается сквозь все эти временные следы мощения переулка!.. Как будто смешивается само время.

Впрочем, оно и в самом деле умудрилось смешаться в старом одесском Каретном переулке.

Фото: Мария Котова