Тихий-тихий Каретный переулок. Или все-таки улица?

Каретный переулок (бывший А.Попова) покажется вам необыкновенно тихим по сравнению с другими улицами-переулками города. Это, опять-таки, тот случай, когда мы попадаем в тихий центр Одессы. А тихих центров в городе все меньше и меньше…
Уличные указатели умиляют
Каретный переулок пролегает от улицы Толстого до переулка Топольского, и, между прочим, не такой уж он маленький — как для переулка.
Впрочем, он упорно не хочет именоваться переулком. На одном из его уличных указателей он так и значится — Каретная улица. Местная жительница меня даже заверяла, что «он уже стал улицей официально».
Насчет указателей, то тут — как на многих других улицах в центре: ну очень большое внешнее разнообразие, равно как и очень много домов вообще без них. Есть наименования на русском, на украинском, на смешении языков. Что касается дизайна, то, как говорится, на любой вкус.
Смотрите больше фото в галерее:
Как же тихо!
Понятно, почему вернувшееся переулку старое название — Каретный — звучит именно так. Изначально это улица ремесленников, каретных дел мастеров, бывшая немецкая слобода. И многие из них, и их мастерские, где производились кареты, находились именно здесь.
Каретный переулок сегодня кажется узким, уютным и очень неторопливым. Вот словно замерла здесь жизнь, словно стал переулок местом отдыха от улиц, где множество людей и транспорта. Здесь нет ни трамваев, ни троллейбусов, на маршруток, ну разве что они пересекают Каретный в одном месте. А так — только личные авто, которые, кажется, тоже передвигаются по переулку очень и очень медленно.
Смотрите больше фото в галерее:
Еще бы «почухать»
А какое разнообразие зданий в старом переулке! И как они все нуждаются в том, чтобы их хоть чуть-чуть привели в порядок. Архитектура некоторых просто поражает. Еще бы хоть немного фасады «почухать»!.. И балконы. И двери. Ведь многое из перечисленного время еще сохранило до наших дней. Кое-где даже есть старинный ажур (или куски его) на перилах балконов, на козырьках некогда парадных входов…
Есть и сравнительно новые дома, и те, что даже сегодня не спрятались за кодовыми замками и новодельными воротами, сохранив староукладность и какую-то удивительную по сегодняшним дням открытость. Смотрите, мол, нам скрывать нечего. В одном месте есть даже своя доска объявлений, почти выходящая в переулок. Призыв «не ложите закладки!» заклеен другими объявлениями.
Кстати, «задник» Академии связи тоже выходит на Каретный переулок.
О не столь давнем прошлом здесь тоже напоминает многое. Тут вам и воспроизведенные в современном дизайне «классики» на асфальте, и вот эти таблички советских времен с напоминанием гражданам об их индексе и почтовом отделении, которое обслуживает переулок.
Смотрите больше фото в галерее:
Ребенок в очках — талисман Каретного
Из неплохо сохранившихся домов позапрошлого века — величественный дом под номером 17. Кроме того, что он красив сам по себе, и время его пощадило больше, чем другие здания в переулке, у него есть одна особенность. В нишах на его фасаде сохранились фигуры детей на втором и третьем этажах. Обычно мы в таких случаях видим только пустые ниши.
Так вот, фишка еще и в том, что один из детишек, тот, что на третьем этаже, однажды получил в «подарок» очки. Произошло это не менее десяти лет тому назад. А, скорее, и больше. Кто и как нацепил на скульптурного малыша очки, осталось тайной. Некоторые «каретинцы» считают ребенка в очках талисманом Каретного переулка. Все может быть. Убедилась: и ребенок, и очки на его носу — на месте. Второй малыш тоже украшает нишу. Вот только оба давно уже нуждаются в обновлении…
Тротуар — как временная «карта»
И вот вам еще одна «фишка». Это дорожное покрытие старого Каретного переулка. Ходить здесь сложновато. Смешение старой брусчатки и того, что когда-то укладывалось сверху, то есть, кусков асфальта — это то еще наслаждение для ног! Я уже не говорю о внешнем виде. В некоторых местах вообще получается занимательно: и брусчатка, и те же куски асфальта в несколько слоев, и травка с пылью и грязью, которая пробивается сквозь все эти временные следы мощения переулка!.. Как будто смешивается само время.
Впрочем, оно и в самом деле умудрилось смешаться в старом одесском Каретном переулке.
Фото: Мария Котова