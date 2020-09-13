Как Жан Рено перехитрил одесского губернатора

Одним из тех, кто помогал строить Одессу и заботился о ее процветании, был барон Жан Рено. Его высоко ценили Ришелье и Ланжерон, а король Франции Людовик XVIII даже пожаловал ему баронский титул.

Духи для петербургских купчих

Мелкопоместный дворянин Жан Франсуа Пьер Рено в 1780 году бежал в Россию из Франции, где бушевала революция. На родине он бросил все имущество и прибыл в чужую страну без денег и багажа, зато имея с собой нечто более ценное — предприимчивость и коммерческое чутье. В Санкт-Петербург ему пришлось добираться с одной из застав пешком, под проливным дождем. Рено зашел погреться в одну из парфюмерных лавок, где познакомился с ее владельцем — Габриэлем Фрером.

В скором времени они создали «парфюмерный тандем» — стали выпускать недорогие духи. В России в то время элитные духи, привезенные из-за границы, были доступны только самым богатым дворянам, поэтому недорогие парфюмы отечественного производства купцы, мещане и даже небогатые дворяне стали расхватывать на ура. Дело стало расширяться, но тут Рено подхватил в сыром петербургском климате жестокую простуду, которая приобрела хроническое течение. Вердикт врачей был неутешителен: или мосье Рено меняет город проживания на более сухой и теплый, или в скором времени приобретает чахотку.

Пришлось Рено в спешном порядке перебираться на юг — в Одессу. Благо, город только начинал строиться, что открывало блестящие перспективы для коммерческих гениев. А тут еще градоначальником Одессы был назначен соотечественник Рено — герцог Ришелье, который обрадовался земляку и пообещал ему всяческое содействие. Рено получил русское подданство, изменил имя на местный лад и стал зваться Иваном Петровичем.

На даче Рено жил сам император

Ко времени переезда в Одессу Рено обладал собственным капиталом. Он удачно продал свою долю в парфюмерном бизнесе, получив за нее 50 тысяч рублей — огромную по тем временам сумму. Первым делом он выкупил дом у генерал-поручика Григория Волконского, так как тот уезжал из Одессы, получив назначение на пост губернатора Оренбургского края. Это был один из первых домов, построенных в городе, который находился в самом центре.

Кроме того, Рено приобрел несколько соседних участков земли, сделал пристройки и разбил парк. В доме он открыл клуб, где проходили биржевые собрания, а в одном из флигелей работало казино, куда в свое время захаживал Пушкин. Рядом располагались гостиница, ресторан, а в парадной зале устраивали губернаторские балы.

Сначала Рено хотел повторить в Одессе свой петербургский успех и открыть парфюмерное дело, но его планы разрушил режим порто-франко. Прилавки одесских магазинов буквально ломились от дешевых беспошлинных товаров отличного качества, в том числе и духов.

Тогда Рено решил заняться недвижимостью. Он возводил на побережье моря дачи и продавал их, кроме того, выстроил и открыл на Пересыпи трактиры для простолюдинов, а попутно попытался подмять под себя всю рыбную торговлю в Одессе. Однако Воронцов, который побоялся вызвать недовольство рыбаков и рыботорговцев, пресек это начинание.

Для своего семейства Иван Петрович купил за небольшие деньги один из лучших участков на берегу моря и построил там дачу. Находилась она примерно в районе современного Чкаловского санатория. Местность была невероятно живописной — морская бухта, парк с красивыми аллеями и статуями, роскошный дом и несколько построек, расположенных практически у самой воды.

Все отличалось таким великолепием, что в свое время хозяева принимали здесь императора Николая I, который выбрал дачу Рено своей резиденцией. Также на все лето дачу Рено снимал губернатор Михаил Воронцов. Не раз он прозрачно намекал Ивану Петровичу, что с удовольствием купил бы у него дом в этом чудном местечке, но Рено противился этому как мог. Сначала он просто делал вид, что не понимает, о чем речь, а затем, чтобы сохранить свое имущество, даже пошел на хитрость. Не нуждаясь в деньгах, он все же заложил дачу и таким образом обезопасил себя от посягательств губернатора. Дело в том, что заложенную недвижимость по закону нельзя было ни покупать, ни продавать.

Непризнанный барон

Через три-четыре десятка лет Рено владел зданием театра, гостиницами, доходными домами, магазинами, хутором и селом. Когда Рено составлял завещание, его недвижимость была оценена столичными аудиторами в 1 миллион 250 тысяч рублей.

В 1820 году бывший одесский градоначальник герцог Ришелье, который к тому времени стал премьер-министром Франции, выхлопотал у французского короля Людовика XVIII для Жана Рено баронский титул. В России Рено несколько раз обращался в Государственный Сенат с просьбой разрешить ему носить и российский титул барона, но в этом ему было отказано. Из-за этого непризнанный барон чувствовал себя очень неуверенно в аристократических кругах.

Несмотря на все это, Ришелье поспособствовал, чтобы Рено носил этот титул хотя бы неофициально, и действительно, во многих старых документах перед фамилией всех потомков Рено стоит титул «барон».

Умер Иван Рено в 1845 году и был похоронен в Одессе.

Потомки Рено были государственными деятелями

У Ивана Рено было трое детей: Осип, Франц и Мария. Дочь умерла совсем молодой, Осип стал статским советником и был награжден многими орденами, а Франц какое-то время исполнял обязанности контролера при одесском строительном комитете. Еще один знаменитый потомок Рено — внук Михаил. В 1907 году он стал уездным предводителем дворянства, а затем — депутатом Государственной думы от Одессы. Его ненавидели большевики, и в 1919 году старательно пытались обвинить в контрреволюционном заговоре. После гражданской войны Михаил эмигрировал в Югославию.