В Одессе неплательщики алиментов убирают улицы и выполняют другую полезную работу. Деньги идут на погашение долга.

Давайте разберемся, как это происходит и какая ответственность предусмотрена за уклонение от таких работ.

Сколько нужно задолжать, чтобы отправили подметать улицы?

Если задолженность по алиментам превышает сумму платежей за 6 месяцев, то на должника составляют административный протокол и направляют в суд.

Но если у должника дети с инвалидностью, имеют тяжелые заболевания или травмы, то общий размер долга приравнивают к сумме платежей за 3 месяца.

И как долго придется работать?

Должники по алиментам могут получить от 120 до 240 часов общественных работ. Перечень таких работ определяют местные власти. Работать можно не больше 8 часов день.

Наказание в виде общественных работ не освобождает должника от выплаты долга. Ведь почасовая оплата за такие работы не всегда может покрыть всю сумму. Поэтому, если пройдет 2 месяца с момента окончания работ, а должник не примет мер, чтобы погасить долг по алиментам, то суд посчитает такое нарушение повторным. И назначит более строгое наказание — от 240 до 360 часов работ.

Кто принимает решение о направлении дела в суд?

Протокол составляет государственный исполнитель, у которого в работе находится дело по взысканию алиментов. Но чтобы исполнитель взялся за составление этого протокола об административном правонарушении, нужно к нему обратиться с такой просьбой. Поэтому в Министерстве юстиции рекомендуют не затягивать с походом в государственную исполнительную службу, если есть долги по алиментам.

Что будет, если отказаться от работ?

За такое предусмотрен арест до 10 суток. В законе четко сказано, как следует понимать уклонение от общественно-полезных работ:

если должник не прибыл на место выполнения работ в течения двух дней с даты, указанной в решении

если не вышел на работы или отказался от них больше двух раз в течение месяца

если появился на рабочем месте в состоянии опьянения

Уважительной причиной для пропуска работ считается болезнь и другие документально подтвержденные обстоятельства. За злостное уклонение от общественно-полезных работ наказывают лишением свободы до 2 лет.

Мы уже рассказывали, что одесским алиментщикам-должникам найдут работу принудительно.

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