Что надо знать, путешествуя поездом?

Красивые виды из окна под стук колес, знаменитые подстаканники, интересные собеседники — романтика поездов знакома многим. Ранее в нашей газете в номере №2 от 9 января 2019 года и в номере №26 от 26 июня 2019 года мы писали о некоторых правилах, действующих на железной дороге. Рассказывали о заказе билетов онлайн, сезонных, групповых скидках и льготах для детей, а также о компенсации за сорванную поездку. Сегодня поговорим о других, не менее интересных, но мало знакомых правилах в поездах.

Места в вагоне

Не знаете, как легко выбрать подходящее место и потом найти его в вагоне? Отвечаем: четные места — это верхние полки, а нечетные — соответственно, нижние. Старайтесь не брать 3 и 6 купе, так как открыть окно не получится. Места с 37 по 54 — это боковушки, а 37 и 38 — те самые боковушки у туалета .При покупке билета на сайте вы сами выбираете себе место, а при покупке в кассе попросите кассира продать то, что нужно вам.

Посадка на поезд в последний момент

По инструкции вас должны посадить в любой вагон, если до отправления поезда остается менее 5 минут. Правда, такое правило работает, только если есть обычный билет из кассы или из терминала. С распечаткой электронного билета на обычном листе А4 лучше не опаздывать, поскольку проводник сверяет информацию по спискам, которые есть только у проводника конкретного вагона.

Ваш билет остался у провожающего?

В таком случае человек, у которого остались проездные документы, должен не позднее, чем через час после отправления поезда, предъявить их начальнику станции (вокзала). В свою очередь он даст телефонограмму начальнику поезда, и тот оформит новый проездной документ. При этом на билет, который предъявил провожающий, ставят штамп: «Действительность проездного документа приостановлена по станции».

Ваше место занято

Если ваше место в поезде занял другой пассажир, проводник обязан предоставить вам другое место. Если оно расположено в вагоне высшего класса, доплата не предусмотрена, но если новое место в вагоне классом ниже, вам обязаны вернуть разницу в стоимости билета.

Много вещей – не повод для грусти

По этому вопросу между пассажирами верхних и нижних полок нередко возникают споры. Может ли пассажир с верхней полки размещать свой багаж в нише под нижней? В «Правилах перевозки пассажиров» сказано, что пассажир, который купил нижнюю полку, имеет право занять все багажное место. Соответственно пассажир с верхней полки может полностью занять верхнее багажное место на третьих полках.

Если не повезло с попутчиком

К сожалению, иногда случается и такое. Если сосед по купе нарушает правила проезда и общественный порядок, находится в нетрезвом состоянии и мешает спокойствию других пассажиров, он может быть удален из поезда. Это предусмотрено «Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины». На проездном документе нарушителя проставляют отметку: «Отказано в перевозке на основании пункта 8.38 Правил». Но предварительно обратитесь к проводнику и попросите его утихомирить нарушителя.

Если отстали от поезда

Если вы отстали от поезда или у вас возникла необходимость сойти на станции и продолжить поездку позднее, вы обязаны подойти к дежурному по вокзалу в течение 4-х часов и отметить билет. Тогда в течение 10 дней вы сможете продолжить поездку на поезде по вашему билету. Одну остановку вы можете сделать в течение поездки в любом населенном пункте. А есть категории людей, которым можно делать и больше остановок за время следования поезда. Это инвалиды и сопровождающие их лица, а также ветераны и еще некоторые льготные категории пассажиров.

Что бесплатно можно попросить у проводника?

Стакан в подстаканнике и ложку вам обязаны дать бесплатно, для этого не обязательно покупать чай. Также у проводника можно попросить медикаменты, если в дороге кому-то стало плохо. В аптечке должны быть: жаропонижающие, кровоостанавливающие, обезболивающие средства, некоторые сердечные лекарства, зеленка, перекись водорода и другое.

По правилам проводник должен зарядить ваш телефон бесплатно (по факту не всегда получается), также за зарядку в розетке у туалета проводник не имеет права требовать с пассажиров деньги.

Фото: belrynok.by