О дополнительных ограничениях в приграничных районах Одесской области

С понедельника, 23 мая 2022 года, в контролируемых приграничных районах Одесской области вводятся дополнительные режимные ограничения. В частности, они касаются въезда, проведения работ в пограничной полосе и движения маломерных судов и других плавсредств во внутренних водах.

По сообщению Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, эти ограничения введены «из-за вооруженной агрессии российской федерации и обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины».

Ограничения вступают в силу с 08:00 часов понедельника, 23 мая 2022 года, в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского районов Одесской области.

Что именно будет запрещено?

Въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением:

лиц, постоянно или временно проживающих или работающих в ее пределах, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

владельцев земельных участков, которые находятся в пределах пограничной полосы, при условии наличия у них соответствующих подтверждающих документов;

лиц, следующих транзитом из пунктов пропуска через государственную границу в другие районы;

лиц, предоставивших письменное приглашение близких родственников или которых встречают лично лица, постоянно проживающие вблизи границы.

Производство работ, за исключением:

сельскохозяйственных и других согласно перечню, определенным пунктом 17 Положения о пограничном режиме;

строительных, выполняемых в соответствии с международными договорами.

Отдых населения, рыболовство (за исключением участка местности вдоль реки Турунчук от места впадения реки Шпаково в Турунчук до места впадения реки Турунчук в реку Днестр) и охота, выпас скота. Скопление транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением транспортных средств под управлением жителей села Граденицы при наличии документов, подтверждающих их регистрацию в этом селе). Перевозка в транспорте оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений. Использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных специальной техники и транспортных средств специализированного назначения. Использование воздушных судов, беспилотной техники.

Движение (передвижение) по участку автомобильной дороги Одесса – Рени в районе Паланки (Молдова):

лиц в пешем порядке;

лиц – граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением имеющих законные основания для выезда за границу в пунктах пропуска;

лиц, перевозящих граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих законных оснований для выезда за границу в пунктах пропуска.

Запрет движения на транспортном средстве по автомобильной дороге Одесса – Рени не будет применяться к лицам, которые:

обеспечивают поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры;

предоставляют населению услуги гуманитарного, социального характера при выполнении ими служебных заданий в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского, Измаильского контролируемых пограничных районов Одесской области;

являются водителями грузовиков, задействованных в международных перевозках;

имеют предварительное согласование Белгород-Днестровского пограничного отряда.

(Также указанные граждане должны иметь при себе документы, указанные пунктом 7 Положения о пограничном режиме, и временное удостоверение военнообязанного).

Движение всех маломерных судов и других плавсредств, за исключением судов флота рыбной промышленности при наличии разрешительных документов на промысел, в пределах внутренних вод (акватории водоемов).

На кого не распространяются ограничения?

Действие ограничений не распространяется на представителей:

военных формирований, образованных в соответствии с Законами Украины;

правоохранительных органов;

органов гражданской защиты;

коммунальных служб;

скорой медицинской помощи

и других субъектов государственной и коммунальной собственности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры и предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера при выполнении ими служебных задач.

Пограничники призывают граждан не нарушать требования приказа и относиться с пониманием к введенным режимным ограничениям, которые будут действовать до завершения действия в Украине правового режима военного положения или отдельного распоряжения.

Фото: УСИ