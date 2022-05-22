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О дополнительных ограничениях в приграничных районах Одесской области

О дополнительных ограничениях в приграничных районах Одесской области

С понедельника, 23 мая 2022 года, в контролируемых приграничных районах Одесской области вводятся дополнительные режимные ограничения. В частности, они касаются въезда, проведения работ в пограничной полосе и движения маломерных судов и других плавсредств во внутренних водах.

По сообщению Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, эти ограничения введены «из-за вооруженной агрессии российской федерации и обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины».

Ограничения вступают в силу с 08:00 часов понедельника, 23 мая 2022 года, в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского районов Одесской области.

Что именно будет запрещено?

  1. Въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением:
  • лиц, постоянно или временно проживающих или работающих в ее пределах, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;
  • владельцев земельных участков, которые находятся в пределах пограничной полосы, при условии наличия у них соответствующих подтверждающих документов;
  • лиц, следующих транзитом из пунктов пропуска через государственную границу в другие районы;
  • лиц, предоставивших письменное приглашение близких родственников или которых встречают лично лица, постоянно проживающие вблизи границы.
  1. Производство работ, за исключением:
  • сельскохозяйственных и других согласно перечню, определенным пунктом 17 Положения о пограничном режиме;
  • строительных, выполняемых в соответствии с международными договорами.
  1. Отдых населения, рыболовство (за исключением участка местности вдоль реки Турунчук от места впадения реки Шпаково в Турунчук до места впадения реки Турунчук в реку Днестр) и охота, выпас скота.
  2. Скопление транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением транспортных средств под управлением жителей села Граденицы при наличии документов, подтверждающих их регистрацию в этом селе).
  3. Перевозка в транспорте оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений.
  4. Использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных специальной техники и транспортных средств специализированного назначения.
  5. Использование воздушных судов, беспилотной техники.

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  1. Движение (передвижение) по участку автомобильной дороги Одесса – Рени в районе Паланки (Молдова):
  • лиц в пешем порядке;
  • лиц – граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением имеющих законные основания для выезда за границу в пунктах пропуска;
  • лиц, перевозящих граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих законных оснований для выезда за границу в пунктах пропуска.

Запрет движения на транспортном средстве по автомобильной дороге Одесса – Рени не будет применяться к лицам, которые:

  • обеспечивают поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры;
  • предоставляют населению услуги гуманитарного, социального характера при выполнении ими служебных заданий в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского, Измаильского контролируемых пограничных районов Одесской области;
  • являются водителями грузовиков, задействованных в международных перевозках;
  • имеют предварительное согласование Белгород-Днестровского пограничного отряда.

(Также указанные граждане должны иметь при себе документы, указанные пунктом 7 Положения о пограничном режиме, и временное удостоверение военнообязанного).

  1. Движение всех маломерных судов и других плавсредств, за исключением судов флота рыбной промышленности при наличии разрешительных документов на промысел, в пределах внутренних вод (акватории водоемов).

На кого не распространяются ограничения?

Действие ограничений не распространяется на представителей:

  • военных формирований, образованных в соответствии с Законами Украины;
  • правоохранительных органов;
  • органов гражданской защиты;
  • коммунальных служб;
  • скорой медицинской помощи

и других субъектов государственной и коммунальной собственности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры и предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера при выполнении ими служебных задач.

Пограничники призывают граждан не нарушать требования приказа и относиться с пониманием к введенным режимным ограничениям, которые будут действовать до завершения действия в Украине правового режима военного положения или отдельного распоряжения.

Фото: УСИ

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