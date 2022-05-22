Что происходит на трассе Одесса – Рени?

В Одесской областной военной администрации (ОВА) пояснили ситуацию по проезду по трассе Одесса – Рени и проверкам пограничников.

Как сообщает пресс-служба ОВА, за прошедшие несколько дней увеличилось количество обращений от граждан по поводу возникновения неудобств и увеличения проверок на транзитном участке трассы Одесса – Рени, в районе Паланки.

В ОВА объясняют: эти ограничения и проверки, введенные пограничной службой в Одесской области в рамках военного положения, направлены на усиление контроля за пограничным режимом с тем чтобы обеспечить надежную охрану государственной границы.

На жизнедеятельность и передвижение по территории Одесской области законопослушных граждан они существенно не повлияют, подчеркивают в военной администрации.

При этом трасса Одесса – Рени открыта для проезда. Но режимные ограничения касаются, в частности, дополнительных проверок лиц на соответствие и четкое объяснение цели поездки.

То есть на контрольных пунктах в Маяках и Удобном пограничники имеют право дополнительно проверить намерения путешественников, в том числе и на транзитном участке.

«Если вы имеете подтверждение цели своего направления, например служебная деятельность, командировки, следование к месту жительства и регистрации, у вас есть билеты для дальнейшего движения по территории области или билеты подтверждающие выезд за границу, и при общении с вами у пограничников не возникает никаких подозрений, вы следуете дальше. Поэтому просим отнестись с пониманием к введенным ограничениям и введенным проверкам, быть толерантным, четко давать ответы на цель вашей поездки»,

– сообщают в ОВА.

Ранее Госпогранслужба разъяснила ситуацию по усилению пропускного режима на границе с Молдовой.

Фото: Украинская правда