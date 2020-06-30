О чем надо знать работающему учителю на пенсии?

Еще в марте этого года Верховная Рада приняла Закон «О среднем образовании», который предусматривает несколько новаций. Одна из них (вступает в силу 1 июля) – контракты для учителей на пенсии – заставляет волноваться пенсионеров. Есть ли основания для этого?

Не увольнение, а изменение условий труда

В Законе «О среднем образовании» говорится о том, что педагогические работники учреждений общего среднего образования, которым выплачивается пенсия по возрасту, с 1 июля 2020 года должны работать на основе срочных трудовых договоров (контрактов). Если пенсионер не согласится продолжать трудовые отношения на таких условиях, он должен быть уволен. Расценив такое отношение государства как дискриминационное, педагоги могут просто уволиться. Это может иметь серьезные последствия, так как, по словам заместителя председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергея Романюка, в отдельных регионах доля педагогов-пенсионеров достигает 30%.

Министерство образования делает акцент на том, что закон предусматривает не увольнение пенсионеров, а изменение условий труда. Учителя-пенсионеры по желанию могут продолжать работу в школе, но должны подписать контракт сроком на один год. Затем он может быть продлен и на более длительный период – до трех лет. Количество таких пролонгаций может быть неограниченным. Решение о продолжении сотрудничества будет принимать директор учебного заведения. К слову, директоры тоже теперь будут работать по контракту.

Зарплату и отпуск обещают сохранить

Еще один момент, на который обращал внимание профсоюз: при прекращении бессрочного договора педагоги могут потерять положенные им выплаты. Дело в том, что при увольнении и выплате компенсации за неиспользованный отпуск оздоровительные не предоставляются, они предоставляются только при уходе в отпуск. То есть если работника уволят без предоставления отпуска, он потеряет свои деньги.

Чтобы избежать такой ситуации, переход педагогических работников пенсионного возраста с бессрочного на срочный трудовой договор должен происходить путем перевода, а не увольнения. При таких условиях педагогические работники не потеряют денежную помощь на оздоровление.

В дальнейшем, уверяют в Министерстве образования, при переводе на срочные договоры размер зарплаты учителей-пенсионеров не уменьшится, так как они будут продолжать занимать те же должности и выполнять тот же объем работ. Сохранятся также ежегодный отпуск и другие права учителя.

Как сообщалось, в Одессе многие пожилые педагоги воспринимают новшество как личное унижение и увольняются из школ.

Ольга Новикова

Фото: Деловая столица