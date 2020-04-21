У Міносвіти рекомендували забезпечити можливість учителям-пенсіонерам продовжити свою роботу на строкових договорах

Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів загальної середньої освіти завчасно – до 30 квітня поінформувати всіх вчителів, які отримують пенсію за віком, про переведення їх на строкові договори, і з усіма, хто погодиться, укласти такі договори до 1 липня строком на один рік.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Ця норма випливає з чинного Закону “Про повну загальну середню освіту”.

– Освіта потребує оновлення, як методичного та матеріально-технічного, так і кадрового. Однак немає жодних підстав думати, що системі не потрібні досвідчені працівники. Якщо вчитель пенсійного віку, але є професіоналом своєї справи, то школа, учні, батьки, загалом система освіти завжди будуть зацікавлені у ньому. Тому я сподіваюсь, що керівники шкіл поставляться з усією відповідальністю до організації зрозумілого та чесного процесу переведення вчителів-пенсіонерів на строкові договори, – зазначає т.в.о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Після закінчення однорічного договору наступні договори можуть укладатись із вчителями-пенсіонерами на більш тривалий період – до 3-х років. Кількість таких пролонгацій може бути необмеженою – допоки вчитель працює якісно та сумлінно, переукладати договір із ним буде вигідно. Рішення про продовження співпраці після закінчення першого строкового договору директор навчального закладу буде приймати самостійно.

Важливо також зазначити, що у разі переведення на строкові договори розмір заробітної плати вчителів-пенсіонерів не може бути змінено, так як вони продовжуватимуть обіймати ті ж посади, виконувати той самий обсяг робіт і збережуть відповідну кваліфікаційну категорію. Зберігаються також щорічна відпустка та інші права вчителя.

За рахунок коштів роботодавця строковим трудовим договором можуть бути передбачені додаткові пільги, гарантії та компенсації – крім тих, що вже встановлені законодавством. У документі можуть бути також відображені гарантії працівникові на випадок дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин та інше.

Зі свого боку вчителі-пенсіонери, які приймуть рішення не переходити на строковий договір і не нададуть до 1 липня письмову згоду на продовження трудових відносин, будуть звільнені керівництвом закладу на підставі пункту 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

Новий закон «Про повну загальну середню освіту» також ліквідує поширене в українському освітньому просторі явище «вічних директорів». Тепер керівник може перебувати на посаді не більш як два терміни по 6 років поспіль в одному закладі. Водночас до 1 липня директорів шкіл, які перебувають на безстрокових трудових угодах, в обов’язковому порядку теж переведуть на строкові трудові угоди на 6 років (на 1 рік – для директорів, які отримують пенсію за віком) з можливістю брати участь у конкурсі.

Фото: Радіо ТРЕК

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