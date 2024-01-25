Нужно ли платить коммунальные услуги в зоне боевых действий, если там не живешь

Когда Василенко покидали родной город, то не знали, что должны сообщать компании, которая предоставляет услуги по теплоснабжению, о том, что они выехали.

Два вопроса: обязаны ли ВПЛ оплачивать счета за квартиру, в которой нет возможности проживать? И может ли подать компания иск в суд, а банк, в свою очередь, арестовать счета пенсионеров?

Ответ юриста

В соответствии с Постановлением КМУ «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг у період воєнного стану» (далее — Постановление № 206), в редакции от 30.12.2023, запрещено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, образованной после 24 февраля 2022 г. с даты возникновения возможности боевых действий/начала боевых действий по дату прекращения возможности боевых действий/завершения боевых действий на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, в соответствии с приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, потребителей и/или членов их семей, которые покинули свое место жительства и предоставили исполнителю коммунальных услуг, управляющему многоквартирного дома, другому уполномоченному совладельцами лицу в бумажной или электронной форме справку о постановке на учет вн

Таким образом, если у Вас есть соответствующие документы как ВПЛ, Вам будет сделан перерасчет, учитывая Требования этого Постановления, поскольку Белозерская городская территориальная община входит в этот перечень.

Рассмотрим другой вариант, который может быть полезен другим читателям.

Если Вы узнали об имеющейся задолженности, то можете в любое время с заявлением обратиться в компанию, предоставляющую услуги по теплоснабжению, чтобы Вам был осуществлен перерасчет платы за услугу по поставке тепловой энергии, предоставляя справки о составе семьи.

Законом Украины «Про житлово-комунальні послуги» в редакции от 09.07.2023 предусмотрено, п.1. ст.7, что потребитель имеет право на неоплату стоимости коммунальных услуг (кроме поставки тепловой энергии) в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период временного отсутствия в жилом помещении (другом объекте недвижимого имущества) потребителя и других лиц более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунальных услуг.

Поэтому, согласно Закону, оплата теплоснабжения является обязательной.

Вам важно наверняка знать, были ли эти услуги фактически предоставлены, отапливался ли Ваш дом. Если соседи подтвердят, что теплоснабжения не было все время или была низкая температура, тогда или не за что платить, или оплачивать в соответствии с теми температурами, которые предоставлялись.

А Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины №630 от 21 июля 2005 года, в редакции от 24.12.2019, п.10 предусмотрено, что в случае обращения потребителя к исполнителю услуги по централизованному отоплению с заявлением о предоставлении рассрочки такой исполнитель, начиная с месяца подачи указанного заявления, ежемесячно в течение отопительного периода, выставляет к оплате 50 процентов начисленной платы за услугу по централизованному отоплению.

Пунктом 12 этих Правил предусмотрено, что в случае установления домовых средств учета тепловой энергии потребитель оплачивает услуги согласно их показаниям пропорционально отапливаемой площади (объему) квартиры (дома усадебного типа) при условии осуществления собственником, балансодержателем дома и/или исполнителем мероприятий по утеплению мест общего пользования дома.

В случае неосуществления таких мероприятий потребитель не платит за отопление мест общего пользования дома.

В случае установления домовых средств учета тепловой энергии в многоквартирном доме, где отдельные или все квартиры оборудованы квартирными средствами учета тепловой энергии, потребители, которые не имеют таких средств учета и которые не передали исполнителю показания квартирных средств учета тепловой энергии, оплачивают такую услугу по показаниям домового средства учета тепловой энергии пропорционально отапливаемой площади (объема) квартиры, не учитывая расходы тепловой энергии исполнителя, юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, которые являются собственниками или владельцами.

Таким образом, чтобы выяснить, как Вам действовать, нужно написать заявление на имя руководителя организации, предоставляющей услуги. Предоставить доказательства, что Вы не проживали, указать причину и подтвердить документами, одновременно узнать, предоставлялись ли услуги и в каком объеме.

Если Вам не будет сделан перерасчет, заключайте договор реструктуризации задолженности, чтобы, учитывая Ваши доходы, Вы постепенно оплатили имеющийся долг. Если Вы будете добросовестно платить, возможно, предприятие, которое предоставляет услуги, и не будет подавать в суд. Если будет судиться, предоставляйте в суд все имеющиеся документы и все справки о Ваших доходах, состоянии здоровья, чтобы все это было учтено. Без решения суда, исполнительного листа о взыскании с Вас задолженности за коммунальные услуги ни один банк не сможет арестовать Ваши счета.

Виктория Гусакова, юрист

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.