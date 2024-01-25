Чи потрібно платити комунальні послуги в зоні бойових дій, якщо там не живеш

Коли Василенки залишали рідне місто, то не знали, що повинні повідомляти компанію, яка надає послуги з теплопостачання, про те, що вони виїхали.

Два запитання: чи зобов’язані ВПО оплачувати рахунки за квартиру, в якій немає можливості проживати? І чи може подати компанія позов до суду, а банк, своєю чергою, арештувати рахунки пенсіонерів?

Відповідь юриста

Відповідно до Постанови КМУ «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг у період воєнного стану» (далі – Постанова № 206), у редакції від 30.12.2023, заборонено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 р. з дати виникнення можливості бойових дій/початку бойових дій по дату припинення можливості бойових дій/завершення бойових дій на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, споживачів та/або членів їх сімей, які покинули своє місце проживання та надали виконавцю комунальних послуг, управителю багатоквартирного будинку, іншій уповноваженій співвласниками особі у паперовій або електронній формі довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи згідно з додатком 2 до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Таким чином, якщо у Вас є відповідні документи як ВПО, Вам буде зроблено перерахунок, враховуючи Вимоги цієї Постанови, оскільки Білозерська міська територіальна громада входить до цього переліку.

Розглянемо інший варіант, який може бути в нагоді іншим читачам.

Якщо Ви дізналися про наявну заборгованість, то можете в будь-який час з заявою звернутися до компанії, що надає послуги з теплопостачання, щоб Вам було здійснено перерахунок плати за послугу з постачання теплової енергії, надаючи довідки про склад родини.

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» у редакції від 09.07.2023 передбачено, п.1. ст.7, що споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг.

Тож, відповідно до Закону, оплата теплопостачання є обов’язковою.

Вам важливо напевно знати, чи були ці послуги фактично надані, чи опалювався Ваш будинок. Якщо сусіди підтвердять, що теплопостачання не було весь час або була низька температура, тоді або немає за що платити, або оплачувати відповідно до тих температур, що надавалися.

А Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21 липня 2005 року, у редакції від 24.12.2019, п.10 передбачено, що у разі звернення споживача до виконавця послуги з централізованого опалення із заявою про надання розстрочки такий виконавець, починаючи з місяця подання зазначеної заяви, щомісяця протягом опалювального періоду, виставляє до оплати 50 відсотків нарахованої плати за послугу з централізованого опалення.

Пунктом 12 цих Правил передбачено, що у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу) за умови здійснення власником, балансоутримувачем будинку та/або виконавцем заходів з утеплення місць загального користування будинку.

У разі нездійснення таких заходів споживач не сплачує за опалення місць загального користування будинку.

У разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії у багатоквартирному будинку, де окремі або всі квартири обладнані квартирними засобами обліку теплової енергії, споживачі, які не мають таких засобів обліку та які не передали виконавцю показання квартирних засобів обліку теплової енергії, оплачують таку послугу за показаннями будинкового засобу обліку теплової енергії пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири, не враховуючи витрати теплової енергії виконавця, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат тепла за показаннями усіх квартирних засобів обліку.

Таким чином, щоб з’ясувати, як Вам діяти, потрібно написати заяву на ім’я керівника організації, що надає послуги. Надати докази, що Ви не проживали, вказати причину та підтвердити документами, водночас дізнатися, чи надавались послуги та в якому обсязі.

Якщо Вам не буде зроблено перерахунок, укладайте договір реструктуризації заборгованості, щоб, враховуючи Ваші доходи, Ви поступово сплатили наявний борг. Якщо Ви будете сумлінно платити, можливо, підприємство, яке надає послуги, і не буде позиватися до суду. Якщо буде позиватися, надавайте до суду усі наявні документи та усі довідки про Ваші доходи, стан здоров’я, щоб все це було враховано. Без рішення суду, виконавчого листа щодо стягнення з Вас заборгованості за комунальні послуги жоден банк не зможе арештувати Ваші рахунки.

Вікторія Гусакова, юрист

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.