В Украине планируют пересмотреть налог на недвижимость. Парламент уже готовит изменения в Налоговый кодекс по этому вопросу. Согласно новым правилам, вносить платежи придется практически всем владельцам недвижимости. Причем базой налогообложения станет не номинальная стоимость квадратного метра, привязанная к минимальной зарплате, а стоимость жилья, которую определит рынок. Сколько в таком случае придется платить, выясняла «Одесская жизнь».

Как рассчитывают размер налога на недвижимость сейчас?

Действующая система предполагает, что квартиры площадью до 60 м2 не облагаются налогом на недвижимость, но все, что свыше, оплачивается из расчета до 1,5% от минимальной зарплаты (этот показатель устанавливается местными органами власти). Например, в квартире площадью 120 квадратов облагаются налогом 60 м2. В этом году 1,5% от минималки – это 70,8 гривны за 60 м2. Таким образом, налог составит до 4248 гривен.

Если речь идет о домах, то «льготными» считаются первые 120 м2. Если квартира сдается в аренду, то налоговой льготы в этом случае не будет.

Льготников станет меньше, а плату за жилье повысят

По новой формуле сумму налога привяжут к стоимости жилья. Не будет облагаться налогом только жилье пенсионеров, инвалидов и льготников. Для остальных собственников недвижимости облагаться налогом будет вся площадь квартир и домов, начиная с 1 м2. А для тех, у кого в собственности более пяти объектов, с каждого предусмотрен увеличивающий налоговый коэффициент – три.

Платить налог на недвижимость будут все

В Верховной Раде предлагают взыскивать налог на недвижимость с детских домов семейного типа, общежитий, аварийного жилья, жилья, принадлежащего сиротам, детям с инвалидностью и лишенным родительской опеки, общественным организациям инвалидов, с многодетных и приемных семей, воспитывающих более пяти детей.

Кроме того, в новом Налоговом кодексе предлагается облагать налогом даже дома, не зарегистрированные как объекты жилой недвижимости, например, дачные домики.

Как будут рассчитывать размер налога на квадратные метры?

Максимальную ставку налога планируют установить на уровне 0,2% от оценочной стоимости для жилья и 0,3% – для нежилой недвижимости за каждый квадратный метр. И умножать ее на количество квадратных метров.

Так, за квартиру стоимостью 1,14 миллиона гривен и площадью 46 м2, которая сегодня налого­обложению не подлежит, придется выложить отнюдь не 2280 гривен в год (0,2% ее стоимости), а 104880 гривен. Это почти 10% от ее рыночной цены. То есть за десять лет получится полная стоимость квартиры.

Правда, считают эксперты, не исключено, что в документе допущена ошибка. И проект еще будет откорректирован. И квадратные метры тут не играют роли – только оценочная стоимость жилья. Но и тогда сумма получается не маленькая – 2280 гривен в год.

Кто будет оценивать недвижимость?

В такой ситуации крайне важно, кто будет проводить оценку недвижимости. Ведь именно от этого зависит сумма налога.

Авторы идеи предлагают Фонду госимущества и Кабмину проводить массовую оценку недвижимого имущества раз в 5 лет – в городах, раз в 10 лет – в сельской местности. При этом будут привлекать компании, утвержденные Кабмином.

Понятно – это еще не итоговая версия налоговых новшеств. И эксперты считают, что проект примут, возможно, в менее жестком, чем сейчас, варианте. Ведь в нынешней формулировке получается, что даже за достаточно скромное жилье граждане будут должны государству огромные суммы.

Заплатить налог придется и за авто