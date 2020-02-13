Налог на недвижимость: как платить в 2020 году

Наступил новый 2020 год, а следовательно, пришло время вспомнить о предстоящей оплате налога на недвижимость. Это касается собственников жилого имущества. Некоторые СМИ стали публиковать «страшилки» о том, что квитанция на уплату налога на недвижимость в этом году неприятно удивит суммой платежа. «Одесская жизнь» решила разобраться, что из этого правда, а что — откровенная утка, а также сколько выяснить, сколько все-таки придется заплатить и как это сделать.

Кто платит налог на недвижимость?

Налог на недвижимость предусмотрен Налоговым кодексом. Его украинцы платят за предыдущий год. То есть, в 2020 году мы будем оплачивать квитанции за 2019-й. Размер этого налога ежегодно меняется — он зависит от размера минимальной зарплаты, которая меняется несколько раз за год.

Налог на недвижимость платят и физические, и юридические лица, и нерезиденты, то есть не граждане Украины. Главное — собственники имущества.

Причем, налог придется платить и тем, на кого оформлена часть недвижимости, если этот факт зафиксирован в Госреестре имущественных прав на недвижимость. Например, за комнату в двухкомнатной квартире.

Также налогом может облагаться и нежилая недвижимость – сараи, гаражи. Этот налог собирают местные органы власти в свой бюджет. По словам юристов, чаще всего местные советы не облагают налогом пристройки.

За какие «метры» надо платить?

В соответствии с законом, налогом облагаются:

квартира, комната в коммунальной квартире;

частный дом, дача.

гараж, сарай, летняя кухня.

Но платить придется, если недвижимость превышает установленные нормы жилища:

для квартир — 60 кв. м;

для жилого дома — 120 кв. м.

К примеру, если площадь квартиры 80 кв. м, то налог будет начислен за 20 кв. м.

Если в собственности есть и квартира, и дом, то льготная совокупная площадь – до 180 квадратов. Например, владельцы дачного дома на 110 квадратов плюс квартиры на 60 кв.м – налог на недвижимость не будут платить.

Важно! Налогом облагается общая площадь недвижимости, а не жилая. Но только «избыточные квадраты».

Но льгота не предоставляется, если площадь жилья превышает пятикратный размер необлагаемого лимита, и на недвижимость, которую ее владельцы используют для получения доходов (предоставляются в аренду, лизинг, используются в предпринимательской деятельности). Подробнее смотрите в п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 Налогового Кодекса Украины.

Таким образом, если недвижимость имеет больший метраж – налог нужно заплатить за «излишек». Например, если площадь квартиры больше 300 квадратных метров, а дома – более 600, то сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен за каждый такой объект (так называемый «налог на роскошь»).

За какую недвижимость не нужно платить?

за недвижимость в зоне отчуждения;

за детские дома семейного типа;

за дома и квартиры детей-сирот и тех, кто лишился родительской опеки;

за недвижимость в общежитиях.

По закону, налог можно не платить, если здание в аварийном состоянии. Этот факт должны признать органы местной власти.

Дополнительно, местные органы власти могут освободить от налога отдельные социальные группы населения, например, участников АТО.

Какой размер налога?

Налог на недвижимость самостоятельно устанавливают сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, в зависимости от места расположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости.

Ставка налога ограничена на общегосударственном уровне – не более 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года, за 1 квадратный метр.

На 1 января 2019 года минимальная зарплата составляла 4173 гривны. Следовательно максимальная ставка налога за 1 квадрат — не более 62,6 гривен.

Когда оплачивать?

Налоговая будет рассылать платежки украинцам до 1 июля. Сумму налога фискальщики будут рассчитывать по данным из Госреестра имущественных прав на недвижимость.

Внести оплату нужно в течение 60 дней после получения квитанции (юридические лица платят налог ежеквартально).

Владельцы, которые должны платить налог, но не получили налогового уведомления, могут обратиться в фискальную службу по месту регистрации и провести сверку данных.

При этом в Государственной Фискальной службе пояснили: «Если контролирующий орган не вручил налоговое/налоговые уведомления-решения до 1 июля года, следующего за отчетным, физические лица освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства (пп. 266.10.2 НКУ)».

А если не платить?

За несвоевременную уплату налога на недвижимость предусмотрен штраф – 10% от суммы налогового долга за просрочку до 30 дней. Если больше месяца, тогда штраф – 20% от суммы налога на недвижимость.

Пеню за неуплату автоматически считает система – в зависимости от суммы долга, количества просроченных дней и других факторов.

Физическое лицо-предпринимателя за налоговый долг могут лишить свидетельства плательщика единого налога.

О ставках налога на недвижимость для жителей Одессы и области читайте в нашем следующем материале.

Фото: vilne.org.ua

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