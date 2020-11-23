С 17 ноября заработали изменения, внесенные в действующие правила дорожного движения (Постановление Кабинета Министров «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 10 октября 2001 № 306» №1105-2020-п от 11.11.2020 г.). Новые ПДД, считают в Кабмине, должны снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Светящиеся жилеты пешеходов снизят смертность на дорогах

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые передвигаются вдоль проезжей части или обочины, должны пользоваться одеждой со светоотражающими элементами. Чтобы другие участники дорожного движения их хорошо видели, можно использовать светящиеся жилет, ленточку или наклейку.

Такие светоотражающие элементы позволяют снизить смертность на дорогах в 6-9 раз. С их помощью, показывают исследования, человек виден в свете фар на расстоянии 130-150 метров, тогда как в темной одежде – только с 25-30 метров. Так что учитывая, с какой скоростью лихачат некоторые автолюбители, избежать столкновений с пешеходами без светящейся детали не удастся.

Только как заставить человека выходить на улицу в светоотражающей экипировке? Пока, согласно ПДД, это остается на совести самого пешехода, вернее, предоставлено его заботе о своей жизни и своем здоровье.

Пассажирам на заднем сиденье тоже придется пристегиваться

Пассажиры транспортного средства обязаны пользоваться средствами безопасности – подголовниками и ремнями безопасности, где их установка предусмотрена конструкцией. То есть теперь, очевидно, надо пристегиваться не только пассажирам на переднем сиденье, но и сидящим сзади. Единственное исключение – люди с инвалидностью, физиологические особенности которых не позволяют им пристегиваться.

В Европе поездки без ремней безопасности фиксируют автоматически – при помощи установленных видеокамер. В Украине сегодня камеры помогают всего лишь определить скорость автомобиля. Зафиксировать факт игнорирования пользованием ремнями безопасности полицейские могут, лишь остановив машину. Вместе с тем Правила дорожного движения обязывают пользоваться ремнем безопасности только во время движения. Доказать, что водитель и пассажиры до окончания движения ехали, не пристегнувшись, пока невозможно.

Обновленные правила движения касаются и велосипедистов

А теперь – еще о некоторых важных изменениях, о которых обязаны знать водители.

На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств разрешается движение и остановка велосипедистов. Водителю, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, разрешено выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее во время выезда на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части.

Запрещается менять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков. Исключение – закрепление заднего номерного знака на дополнительном оборудовании, которое предназначено для временной перевозки багажа. Номерные знаки должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Чтобы новые ПДД действовали, считают эксперты, необходимо постоянное патрулирование проблемных участков дороги. А патрульные, в свою очередь, должны быть обеспечены техникой для фиксации нарушений. Тем более что на сегодняшний день Украина по аварийности на дорогах – среди «лидеров».

Кстати, в Польше, к примеру, за переход дороги в неположенном месте – штраф 50 злотых (309 гривен), в Бельгии – 50 евро (более 1600 гривен). А в некоторых странах штрафуют даже за пользование мобильным телефоном в момент пересечения проезжей части.

Ранее мы публиковали: Одесситы часто игнорируют правила дорожного движения (фото)