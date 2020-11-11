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Одесситы часто игнорируют правила дорожного движения (фото)

Одесситы часто игнорируют правила дорожного движения (фото)

Количество ДТП с участием как автомобилистов, так и пешеходов в последнее время в Одессе и Украине просто зашкаливает. Корреспондент «Одесской жизни» посмотрел, как соблюдаются меры безопасности на дороге на одних из самых проблемных в этом плане участков города — 5-й, 6-й и 7-й станциях Большого Фонтана.

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Начнем с пешеходов, которые на ровном месте сами подвергают опасности себя и своих близких. Главное правило, которому учат ещё в детском саду, «переходить дорогу на зелёный свет» – с возрастом многие почему-то забывают. А на вопрос, почему они так делают, лишь выкрикивают, что спешат. Те, же кто оказался более терпеливым и все же дождался зелёного сигнала, забывают о правиле «посмотри по сторонам». Кто-то ведёт диалог, кто-то уткнулся в телефон, а посмотреть несётся ли автомобиль, времени не хватает. Некоторые переходят дорогу в 10-15 метрах от специально отведённого для этого места и думают, что поступают правильно. Водители не всегда замечают такие марш-броски, что зачастую приводит к печальным последствиям.

Практически все забывают о том, где нужно стоять, ожидая сигнал светофора либо общественный транспорт. Жёлтую стоп-линию игнорируют, а иногда и вовсе выходят на полосу движения. Например, на 7-ой станции Фонтанской дороги есть участок, где сразу после пешеходного перехода лежат маршруты встречных трамваев. Горожане толпами стоят прямо на рельсах.

Автомобилисты также создают опасные ситуации для пешеходов. Их всех объединяет одно губительное на дороге качество — спешка. Многие жмут на газ, когда люди ещё не дошли до тротуара. Не прошло и 10 минут, как из-за подобной нетерпеливости на кругу 5-й станции мы стали свидетелями небольшой аварии — одно авто «догнало» другое. Стоя в пробке, некоторые водители также могут создавать проблемы пешеходам. На пару минут особо важные могут перекрыть весь пешеходный переход.

В отдельную категорию мы выделили нарушения, связанные с велосипедистами. Их, к сожалению, на участке было также немало. По правилам, нужно сойти с велосипеда, переходя через дорогу. Однако большинство этого не делали.

«Одесская жизнь» призывает: не забывайте о правилах, которые могут сохранить вам жизнь. Берегите себя!

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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