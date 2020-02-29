Пешеход не всегда прав: какие штрафы могут ввести для нарушителей

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает новую «тарификацию» штрафов для пешеходов.

Как изменятся штрафы в случае вступления закона в силу?

Несоблюдение пешеходами требований сигналов регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами — 255 грн .

Эти же нарушения, совершенные в состоянии опьянения, — 510 грн.

Если нарушение приводит к аварийной ситуации — 680 грн. или общественные работы на срок от 12 до 40 часов.

Вынесения предупреждений за такие правонарушения исключаются.

К тому же, законодатели планируют обязать всех участников дорожного движения в темное время суток или условиях плохой видимости носить светоотражающие элементы – жилеты, ленты, наклейки. Тем, кто требование это будет игнорировать, также грозят штрафы.

Пешеходам – 51 грн.

Водителям, велосипедистам, гужевому транспорту и погонщикам животных – 510 грн.

Рабочих на дорогах обязаны обеспечить светоотражающими элементами должностные лица дорожных служб.

Попал под машину – заплати

В декабре прошлого года в Украине суд впервые наказал пешехода, нарушившего правила дорожного движения, тем самым спровоцировав ДТП. Его обязали выплатить водителю более 100 тысяч гривен на ремонт автомобиля после аварии. Но зачастую, по словам инспекторов патрульной полиции, доказать вину пешехода очень трудно, а взыскать с него возмещение материального ущерба – почти нереально. Теперь ситуация может измениться.

Верховный Суд Украины сформулировал правовые основания материальной ответственности пешехода в случае ДТП по его вине. У автомобилистов появилось право требовать возмещения причиненного ущерба. Страховые компании также получили возможность взимать с пешеходов-виновников ДТП суммы, выплаченные в качестве страховых возмещений. Иск можно подать даже на погибшего пешехода. А материальный ущерб взыскать с его наследников — но не более чем в размере полученного наследства.

Но все же заставить пешехода платить за поврежденный автомобиль, по-прежнему, непросто. Для этого нужна «железная» доказательная база. Самая убедительная – видеозапись с авторегистратора в машине или видеокамеры, установленной на дороге.

Главная польза этого решения ВСУ – снижение количества ДТП по вине пешеходов, убеждены эксперты.

Фото: akcenty.com.ua

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