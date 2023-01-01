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Новогодние приметы: как лучше провести 1 января

Новогодние приметы: как лучше провести 1 января

Вот и наступил 2023 год… В наших сердцах продолжает жить надежда на то, что он будет намного лучше. А для того, чтобы это случилось, мы предлагаем вам узнать, как провести первый день января, чтобы не спугнуть счастье и удачу на весь год.

  • Проснувшись первым январским утром, обязательно наденьте на себя что-то новое. Тогда весь год с вами будет удача.
  • Первого января православные люди почитают память святого великомученика Ильи Муромца. Ныне мощи святого покоятся в Киево-Печерской лавре. В это день обязательно нужно попросить у него здоровья на весь год.
  • Наши предки примечали, что в первый день нового года нужно только отдыхать. Работая и занимаясь домашним хозяйством (шить, стирать и рукоделие) можно навлечь на себя убытки и потери в этом году.
  • Если в этот день на улице встретить первого мужчину, все 12 месяцев вас будет сопровождать удача во всех начинаниях и делах.
  • В народе говорят, что 1 января хорошо приобретать дорогие покупки: во-первых, эта вещь прослужит долго, во-вторых за нее можно попросить хорошую скидку, и вам не должны отказать.
  • Если торговец отдаст товар первому встречному покупателю очень дешево, то весь год будет удача в делах.
  • А вот убирать, подметать, мыть полы и выбрасывать мусор из дома 1 января нельзя. Иначе можно привлечь беду и несчастье, убытки и потери.
  • Еще нельзя 1 января одалживать деньги и брать в долг – весь год будете без денег.

Анастасия Епурь
Фото из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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