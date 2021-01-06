2020 год огорошил грозной пандемией, посадившей многих на «строгую диету» коронакризисом. «Добавила настроения» и аномальная засуха. Но все же в новогодние дни, наверное, даже отъявленные пессимисты надеются на лучшее и хоть немного верят в чудеса. Будут ли они добрыми в наступающем году Белого Металлического Быка – согласно восточному гороскопу, наделенного стальными нервами и железным характером? Судя по прогнозам экспертов, в будущем украинцам эти качества ох как пригодятся.

Вакцины от коронавируса хватит на всех?

Несомненно, один из самых волнующих украинцев вопросов – получение вакцины от COVID-19. Отечественного препарата в обозримом будущем не предвидится. А импортная вакцина, если верить обещаниям МОЗ, поступит в страну в первом квартале нового года.

Украина подала все необходимые заявки для получения восьми миллионов доз в рамках COVAX – мировой инициативы, созданной на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцине против COVID-19. Начаться вакцинация может в феврале – марте.

Привить планируют четыре миллиона украинцев, в первую очередь – медработников, военных, учителей, людей из групп риска. А так как вакцины явно не хватит на всех, правительство ведет переговоры напрямую с другими производителями для закупки уже за счет госбюджета.

Мосты отремонтируют, а дороги отдадут в концессию

В 2021 году «Укравтодор» обещает отремонтировать 6,8 тысячи километров дорог. На масштабное дорожное строительство из госбюджета выделено порядка 140 миллиардов гривен. В приоритете – трассы государственного значения.

К тому же собираются реконструировать 150 путепроводов и мостов. Запущены и мегапроекты: строительство моста через Днепр в Запорожье, дорога Н-31 Днепр – Решетиловка, большая объездная дорога вокруг Киева, мост через Днепр в Кременчуге, дорога в Одесский порт.

1400 километров дорог передадут в концессию инвесторам. Платными они не станут, заверяют в «Укравтодоре», а страна получит трассы мирового уровня. Отремонтировать обещают и территориальные дороги.

Безвиз – доступен по разрешению

С 2021 года украинцам перед поездками в страны Евросоюза необходимо будет получить предварительное разрешение.

Для граждан Украины, Австралии, Великобритании, Канады, США и Японии ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий ETIAS.

Чтобы получить разрешение, нужно подать онлайн-заявку на авторизацию. В случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов Евросоюза, выдача разрешения на путешествие будет занимать несколько минут. Если же возникнут вопросы – естественно, ожидание затянется.

Заплатить за обращение придется 7 евро. С лиц младше 18 и старше 70 лет денег не возьмут. Действительно разрешение будет в течение трех лет или до окончания срока действия загранпаспорта. В общем, переживать не о чем – если вы не находитесь в розыске, не совершали преступлений и не теряли документы за последние десять лет.

Доллар вырастет, а цены подскочат

Госбюджет на 2021 год рассчитан по среднему курсу доллара на уровне 29,1 гривны за доллар. Инфляция, по оценкам Нацбанка, достигнет 6-7%.

В то же время многие компании-застройщики уже сейчас в цену на недвижимость закладывают курс в 30-31 гривну за доллар. Эксперты считают, что в 2021 году квартиры в жилых комплексах повышенной комфортности могут вырасти в цене на 15-20%. Подорожание квартир попроще не превысит 10-12%.

Впрочем, в связи с ростом курса доллара в следующем году украинцам стоит готовиться к повышению цен практически на все товары и услуги.

Так, на бензин цена может подняться на 1,9 гривны за литр, на дизель – на 1,35 гривны. Подорожание горючего, коммунальных услуг, повышение минимальной зарплаты «подтолкнут» вверх ценники в магазинах. По прогнозам аналитиков, электроника, одежда и обувь подорожают примерно на 6%, продукты питания вырастут в цене в среднем на 7%, коммунальные услуги за год «подрастут» на 15%.

Демократичный борщ и доступные цитрусы

На коммуналку, судя по прогнозам, украинцам придется потратить немалую часть семейного бюджета. А продуктовая корзинка во сколько обойдется?

Картофель, вполне доступный для большинства покупателей, скорее всего, не подорожает. И урожай остальных компонентов борщового набора в этом году неплохой. Так что можно рассчитывать на адекватные цены. Если, конечно, овощи в хранилищах «доживут» до весны.

А вот фрукты в цене поднимутся – засуха сильно сократила урожай. Разве что можно ожидать некоторого снижения цен на цитрусовые – объемы их поставок в нашу страну постоянно растут.

Выпивать будет дорого

Борщ по традиции принято дополнять стопкой приготовленного домашними умельцами популярного национального горячительного напитка. А так как сахар, вероятно, подорожает – в этом году и сахаристость, и урожайность сахарной свеклы достаточно низкие, себестоимость домашнего первача также увеличится.

К тому же из-за повышения акциза водка вырастет в цене на 4%, крепленые и игристые вина – на 1,6%, коньяк – на 2,8%. Дешевле переключиться на пиво – цена на него почти не изменится.

Экономим на булочках?

Подорожает хлеб. В 2021 году его социальные сорта прибавят в цене еще 10%. Причина – крайне низкие урожаи зерновых из-за аномальной засухи. Ударит повышение цен и по любителям выпечки премиум-класса – цена на нее может подняться на 25%.

Говядина, скорее всего, не подорожает – из-за высокой цены спрос на нее небольшой. Цены на свинину тоже останутся на прежнем уровне – если не будет вспышки африканской чумы свиней. А вот мясо птицы и яйца могут прибавить в цене – подорожали корма, и птицефермы сокращают поголовье.

Ценники на молочку в следующем году грозят вырасти на 5-7%. Главная причина – сокращение поголовья крупного рогатого скота и, как следствие, рост цен на сырье. А натуральные сыр и сметану могут заменить дешевые сырные и сметанные продукты.

Следует ожидать постепенного подорожания на 10% муки, круп и макарон. А вот на сою цены могут понизить. Так что переходим на соевые гуляши и стейки? Тем более что в год Быка питаться говядиной как-то нетактично.

Минималку и пенсии поднимут: повезет и учителям

С 1 января минимальная зарплата в Украине выросла до шести тысяч гривен. На 26% запланировано и повышение зарплат учителям. Молодым педагогам обещают 9511 гривен, преподавателям высшей категории – 13400 гривен.

Минимальная пенсия за год увеличится на 165 гривен. На 300 гривен повысят выплаты для пенсионеров старше 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). К тому же с июля 2021 года пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать по 400 гривен к основной пенсии, а тем, кому исполнилось 80 лет, – по 500 гривен.

Лекарства – по электронным рецептам

В новом году в Украине введут электронные рецепты на инсулин и наркотические препараты. В 2022-м – они появятся на антибиотики, а на остальные лекарства – с 2023 года.

По мнению Минздрава, преимущество такого рецепта: сокращение ошибок при выписке, экономия времени врача и пациента. А чтобы его получить, больной должен будет обратиться к семейному доктору. После консультации ему придет смс с номером электронного рецепта.

Выписывать их в Украине смогут пока что для девяти тысяч аптек. Ну а другие, не имеющие возможности отпускать лекарства по электронному рецепту, по-прежнему будут пользоваться рецептами бумажными.

Новые правила в школах с 1 января

С января в Украине вступил в действие новый санитарный регламент для заведений среднего образования. Изменятся многие правила, которые не пересматривали с 2001 года. Школьников начнут обеспечивать транспортом для подвоза к школе, работники школ должны будут проходить профилактические осмотры, а туалеты для детей запретят устанавливать на улице.

Кроме того, будет запрещена аренда школьных помещений для оказания услуг, которые не относятся к образовательным. И появятся совершенно новые правила для установки компьютеров и проведения интернета.

Тільки українською мовою

В Украине с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык, в соответствии с Законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Накануне Уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь напомнил, что использовать исключительно государственный язык должны все поставщики услуг независимо от формы собственности.

– Производители, исполнители, продавцы – все они должны будут предоставлять потребителям информацию об изделиях (товарах), работах или услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, – сказал Креминь.

За нарушение представителю сферы обслуживания сначала объявят предупреждение с требованием устранить нарушение в течение 30 дней. Если инцидент повторится в течение года, могут оштрафовать на 5100 – 6800 гривен.

Мобильная связь подорожает почти вдвое

С января почти все мобильные операторы изменят свои тарифы, и в некоторых пакетах цены поднимутся в полтора-два раза.

“Киевстар”. Тариф «Безлим» поднимется в цене практически вдвое: вместо 95 гривен придется платить 175 гривен. Тарифы для контрактных абонентов, которые пользуются услугами мобильного оператора три года и более, также изменятся.

Vodafone. Самый простой тариф «Vodafone 4G Smart XS» подорожает на 10 гривен и обойдется абонентам в 45 гривен. Цены на тарифные планы «Vodafone Smart S» и «Vodafone 4G Smart M» также вырастут – до 85 и до 130 гривен соответственно.

Lifecell. Оператор повышает цены за месяц использования на такие тарифы: «Лайфхак», «Интернет Жара», «Железная двадцатка», «4 Безлимита 2019», «Жара GO», «Жара GO PLUS», «Комфорт». До 28 февраля абонентам предоставили право самостоятельно изменить свой тарифный план бесплатно.