Новогодние истории из Одессы: в поту с Витей Бревисом и с врачами и Федором Сердюком

Каким бывает самый запомнившийся Новый год? С веселой компанией – или во внезапном одиночестве? С праздничным безумием – или с поучительной моралью? С телевизором и политиками, по-домашнему – или в дорогом ресторане, в кругу уважаемых людей? Все мы встречаем Новый год по-разному…

В поту, под крики Тимошенко

Витя Бревис, писатель

К концу 2009 года я раздал книги, распродал мебель, ушел из бизнеса, запаковал вещи в три чемодана и уехал жить из Дюссельдорфа в Киев. Я нашел помесячно милую хатынку на Петропавловской улице, заплатил залог плюс маклеру, распаковал свои чемоданы и понял, что заболел.

По телеку шла предвыборная схватка, а я лежал напротив с температурой сорок один, совсем один. Болело все, было больно кашлять, я добирался до туалета, цепляясь от слабости за стены, пил свой немецкий парацетомол, сушил взмокшие простыни на стульях и ждал. Есть не хотелось. Врача вызывать не имело смысла: во-первых, я сам врач и еще помню, что если грипп лечить, то он проходит за неделю, а если не лечить, то за семь дней; а во-вторых, я даже и не знал, куда звонить, если ты иностранец.

Новогоднюю ночь я провел все так же, напротив телевизора, в поту, один. Пелись песни, Тигипко изображал мачо на фоне самолета, Янукович сыпал гречкой и крестился, Тимошенко что-то кричала с мхатовскими придыханиями. Страна оказалась действительно веселая.

Потихоньку болезнь отступила.

А что было бы, если б меня звали, допустим, Витторио, и жил бы я большой семьей в гостеприимном доме на улице Гарибальди, где-нибудь в Ломбардии?

– У нашего мальчика температура!!!

Меня бы уложили в кровать за два дня до появления симптомов. Вокруг кровати бегала бы мама, старшая сестра Камилла, бабушка Лючия с тарелкой канеллони, дедушка Карло, тетушка Джулия с кастрюлей пасты под мышкой, соседка тетя Белла со стаканом маскапоне – все они кричали бы наперебой, что бедного Витторио нужно срочно госпитализировать, пока он не начал задыхаться, но перед этим ему следует хорошенечко перекусить. Уж там бы я не остался в болезни один, не то что у нас!

Они бы вызвали падре Базилио, чтобы он за меня квалифицированно помолился лично деве Марии, он бы поел у нас в столовой пасты, выпил бы стаканчик пино гриджо и пошел бы себе дальше, других заражать. А еще бы я заразил врача в больнице, а тетушка Джулия кашляла бы четыре дня и умерла бы от инсульта, ей бы сделали посмертный тест, нашли бы антитела, и она тоже бы попала в статистику, а все остальные, ладно, выздоровели бы, так и быть, не портить же окончательно Новый год…

Нет, все-таки иногда хорошо побыть одному. Даже и в новогоднюю ночь.

Ранее мы публиковали рассказ Евгения Голубовского о встрече Нового года в компании с Михаилом Жванецким.

Со «скорой» и приключениями

Федор Сердюк, бизнесмен, основатель компании FAST

Самый замечательный Новый год провел не я, а мой друг, так что расскажу за него.

Товарищ мой хотел получить опыт спасателя, и на Новый год он отработал смену с бригадой «скорой». Говорит, с одной стороны было такое праздничное ощущение, что у тебя очень много друзей и всех их нужно за ночь успеть посетить. Потому что куда не приедешь, везде накрыт стол, все украшено, все нарядные. Правда, настроение у встречающих «скорую» обычно уже не очень праздничное…

А еще пьяные спящие бомжи, которым каждый неравнодушный гражданин в эту ночь зачем-то вызывает «скорую». И пьяные школьники весом по 80 кг штука. И минно-взрывные травмы от фейерверков. И пьяные горожане на Думской, которые начинают танцевать под сирены кареты скорой помощи вместо того, чтобы освободить проезд…

В общем, один раз в жизни такой опыт получить мой друг советует каждому, хотя второй раз он вряд ли пойдет на это добровольно. И хорошо бы помнить про эту оборотную сторону новогоднего веселья, про его последствия. Чтобы сотрудники «скорой» не стали внезапными гостями вашего праздничного застолья.

Ранее мы рассказывали о том, какие истории нам поведали радиоведущая Лена Кунцевич и актер Владимир Комаров.