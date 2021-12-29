Новости Одессы и Одесской области

Новогодние истории из Одессы: Евгений Голубовский в компании с Михаилом Жванецким

Новогодние истории из Одессы: Евгений Голубовский в компании с Михаилом Жванецким

«Одесская жизнь» расспросила известных одесситов о том, каким был самый запомнившийся им Новый год. Вот, что рассказал нам Евгений Голубовский.

Подписаться

Каким бывает самый запомнившийся Новый год? С веселой компанией – или во внезапном одиночестве? С праздничным безумием – или с поучительной моралью? С телевизором и политиками, по-домашнему – или в дорогом ресторане, в кругу уважаемых людей? Все мы встречаем Новый год по-разному…

В компании с Михаилом Жванецким

голубовский жванецкий

Евгений Голубовский, вице-президент Всемирного клуба одесситов

На ум приходит фраза Жванецкого о том, что даже самое яркое воспоминание куда менее значимо, чем свежее ощущение. Но я уже назвал Жванецкого, о котором вспоминаю часто, и мы с ним в последний раз общались именно на Новый год.

2020-й год Миша встречал в Одессе. Это очень редкий случай, в последние 30-40 лет он приезжал в Одессу весной на пару дней и на лето. Зима, осень – это все московская его жизнь. Но с 19-го на 20-й он решил встретить Новый год в Одессе, и мы собрались довольно маленькой компанией в ресторане «Дача» у Саввы Либкина. Как я сейчас понимаю, он уже ощущал, что болен, но тем не менее был весел и энергичен. От него потребовали собравшиеся в ресторане речь Президента – Президента Всемирного клуба одесситов. И я не знаю, кто в этот вечер слушал речи президентов из Киева, Москвы, Вашингтона… но Жванецкого слушало очень много людей. Что запомнилось и показалось очень важным, это его мысль, что патриотизм – чаще всего уловка, при помощи которой кто-то пытается уговорить нас, что жить хуже, чем в других государствах, это приятно, полезно, а может быть даже и нужно. То была серьезная речь, не шуточная. Да и вообще Жванецкий в последние годы был больше философом, чем юмористом.

Сказать, что это был веселый Новый год? Ни в коем случае. Уже было ощущение приближающейся беды. Но запомнился он очень надолго. Думаю, что уже навсегда.

Ранее мы рассказывали о том, как встретить новый 2022 год, чтобы угодить Голубому водяному Тигру.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить