Новогодние истории из Одессы: Евгений Голубовский в компании с Михаилом Жванецким

Каким бывает самый запомнившийся Новый год? С веселой компанией – или во внезапном одиночестве? С праздничным безумием – или с поучительной моралью? С телевизором и политиками, по-домашнему – или в дорогом ресторане, в кругу уважаемых людей? Все мы встречаем Новый год по-разному…

В компании с Михаилом Жванецким

Евгений Голубовский, вице-президент Всемирного клуба одесситов

На ум приходит фраза Жванецкого о том, что даже самое яркое воспоминание куда менее значимо, чем свежее ощущение. Но я уже назвал Жванецкого, о котором вспоминаю часто, и мы с ним в последний раз общались именно на Новый год.

2020-й год Миша встречал в Одессе. Это очень редкий случай, в последние 30-40 лет он приезжал в Одессу весной на пару дней и на лето. Зима, осень – это все московская его жизнь. Но с 19-го на 20-й он решил встретить Новый год в Одессе, и мы собрались довольно маленькой компанией в ресторане «Дача» у Саввы Либкина. Как я сейчас понимаю, он уже ощущал, что болен, но тем не менее был весел и энергичен. От него потребовали собравшиеся в ресторане речь Президента – Президента Всемирного клуба одесситов. И я не знаю, кто в этот вечер слушал речи президентов из Киева, Москвы, Вашингтона… но Жванецкого слушало очень много людей. Что запомнилось и показалось очень важным, это его мысль, что патриотизм – чаще всего уловка, при помощи которой кто-то пытается уговорить нас, что жить хуже, чем в других государствах, это приятно, полезно, а может быть даже и нужно. То была серьезная речь, не шуточная. Да и вообще Жванецкий в последние годы был больше философом, чем юмористом.

Сказать, что это был веселый Новый год? Ни в коем случае. Уже было ощущение приближающейся беды. Но запомнился он очень надолго. Думаю, что уже навсегда.

Ранее мы рассказывали о том, как встретить новый 2022 год, чтобы угодить Голубому водяному Тигру.