Новогодние истории из Одессы: у дивана с Леной Концевич и в Израиле с Владимиром Комаровым

«Одесская жизнь» расспросила известных одесситов о том, каким был самый запомнившийся им Новый год. Вот, что рассказали нам Лена Концевич и Владимир Комаров.

Каким бывает самый запомнившийся Новый год? С веселой компанией – или во внезапном одиночестве? С праздничным безумием – или с поучительной моралью? С телевизором и политиками, по-домашнему – или в дорогом ресторане, в кругу уважаемых людей? Все мы встречаем Новый год по-разному…

У горящего дивана

Лена Концевич, радиоведущая

Это случилось в моей старой квартире, где обычно собирались компании на Новый год. Там был древний диван-книжка, на котором оставались переночевать и творили все что угодно многие поколения людей. Ножки дивана подкосились, цвет его уже было невозможно определить на глаз. Старожилы помнили, что когда-то он был вишневым.

Диван стоял в неудобном месте, квартира была маленькая, и вдруг наша компания задумала поставить елку. Но вставала дилемма: куда девать диван? Женщины кричали, что елка нужна, и они победили. Женщины ушли за елкой. Пока мужики двигали диван туда-сюда и прикидывали, как это сообразить, они, естественно, напились. Я в это время мазала бутерброды и наблюдала за процессом. И вот возвращаются женщины, а пьяные мужики возмущаются: где елка?!

А елка внизу, говорят женщины, потому что третий этаж. Мужики выходят осмотреть елку и сразу понимают, что она огромная. То есть если елка и войдет в квартиру, то не то что дивану, а нам всем места едва хватит. Тетки возмущаются, почему до сих пор не решена проблема дивана. Мужики возражают, что все уже продумали, но зачем что-то делать, пока елки нет? В конце концов решаем, что будем как итальянцы – выставим диван на улицу, а там уже и елку впихнем.

Правда, пока мы уносили диван, кто-то спер нашу роскошную елку из-под подъезда. То есть теперь уже и сидеть не на чем, и елки нет. Девушки рыдают, матросы смеются. Денег тоже нет, потому что потратились на елку, а мужики успели на нервах выпить все запасы водки, так что на празднование есть пара бутылок шампанского и мои бутерброды со шпротами. Решили прихватить все, что есть, и выйти встречать Новый год на улицу.

Мороз лютый, бредем куда-то, печально жуем бутерброды, и тут встречаем другую компанию. И эти ребята – студенты из ближней общаги – радостно сообщают, что только что нашли изумительный диван. Наши пьяные мужики начинают нашептывать друг другу, что это же наш диван, а студенты сейчас его сопрут! О том, что мы его сами выкинули, уже не вспоминают. Так что они тайком отходят и… поджигают диван, чтобы его не украли!

В итоге мы, объединив компании, уже дружно водили хороводы вокруг пылающего дивана, который заменил елку. И даже студенты уже не обижались.

Правда, судьба елки так и осталась невыясненной…

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На ящике с реквизитом

Владимир Комаров, актер

Был у меня как-то очень странный Новый год. Известно же, что по праздникам работают шоферы, воры и актеры. Так вот, работали мы в Израиле, в каком-то ресторане выступали на празднике. И дали нам под гримерку комнату, в которой ничего не было, кроме стола и двух стульев, чтобы забежать и переодеться по-быстрому.

И вот за 15 минут до Нового года я там один, готовлюсь к выходу, и вдруг свет вырубается. Я сижу в полной темноте и жду, что как-то включат обратно. Но ничего не происходит. В конце концов слышу уже бой курантов, открывающееся шампанское, где-то там все поздравляют друг друга… А я сижу грустный на ящике с реквизитом и думаю: что делать, если до конца праздника про меня так никто и не вспомнит?

Одно радует: примета про «как встретишь, так и проведешь», в том году, слава богу, не сработала!

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