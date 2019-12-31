Новогоднее застолье: как пережить праздники без вреда для организма?

Как правило, новогодние праздники не проходят без встреч с родными и близкими. Ну, и куда же без обильных застолий? Мы решили разобраться, как питаться в эти дни, чтобы получить от еды максимум пользы и не подорвать свое здоровье.

Чем вреден поздний ужин?

Так принято, что Новый год мы встречаем 31 декабря и садимся за праздничный стол не раньше 23.00. Такой поздний ужин очень вреден для нашего организма.

По законам физиологии наша пищеварительная система ночью должна отдыхать. В этом смысле такой ужин — большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Если же перед этим еще и долго не есть, то организм получает дополнительный стресс, поскольку процессы пищеварения должны стремительно перестроиться с режима голодания на обильный прием пищи. Лучше всего поужинать примерно в 19-20 часов, тогда к ночи не появится чувства голода и не заставит вас набрасываться на еду.

Кому нельзя пить игристое?

Людям, страдающим гастритом, лучше отказаться от употребления игристого напитка. Все дело в том, что в нем содержится углекислый газ, который сильно раздражает слизистую желудка, а это, в свою очередь, провоцирует заброс желудочной кислоты вверх. К тому же входящие в состав шампанского углеводы усиливают процессы брожения, вызывают ферментную недостаточность поджелудочной железы и расстройства пищеварения. Поэтому при хроническом гастрите, рефлюксной болезни, хронических заболеваниях печени лучше воздержаться от любых газированных напитков, в том числе и игристого.

Какие продукты необходимо заменить?

Диетологи в один голос говорят о том, что еда с ярко выраженным вкусом очень редко бывает полезной, поскольку в нее добавляют различные добавки. Такие продукты не только несут мало пользы, но и могут нанести вред нашему здоровью. Поэтому их лучше заменить блюдами домашнего приготовления.

Копчености. Не рекомендуется делать на праздничный стол нарезку с копченой колбасы. Ее можно заменить мясной тарелкой. Лучше запечь мясо в духовке, приправив любимыми травами. Также вместо мяса можно использовать рыбу. Приготовьте также несколько видов мясного куриного рулета и домашней буженины из говядины. Это будет и вкусно, и полезно. Гости оценят ваши изысканные угощения и не будут после застолья жаловаться на тяжесть и дискомфорт в желудке.

Жирный майонез. Заправлять салаты лучше всего оливковым маслом, сметаной, натуральным йогуртом, яблочным уксусом, соевым соусом или лимонным соком. Конечно, зависеть это будет от ингредиентов и не каждая заправка сможет подойти тому или иному салату. Если же вы не можете отметить ни один праздник без салата оливье и без майонеза вам не обойтись, лучше используйте нежирный 20%-ный майонез. Самый лучший вариант — приготовить домашний майонез из проверенных ингредиентов.

Чеснок и лук. Эти продукты на праздничном столе не совсем уместны, поэтому их нужно использовать с умом и в малых дозах. Избыток лука и чеснока на праздничном столе — это прежде всего неприятный запах. Также употребление их в большом количестве может привести к изжоге и коликам в желудке. Если уж вам во что бы то ни стало нужно добавить свежий лук в салат, перед этим обдайте его кипятком. Такая обработка поможет убрать лишнюю горечь.

Сладости. Диетологи рекомендуют на праздничный стол вместо привычных нам сладостей в виде тортов и конфет сделать фруктовую нарезку, фондю с черным шоколадом, фруктовый салат, заправленный сахаром и сметаной, или же приготовить вкусное радужное желе. Все перечисленные варианты десертов порадуют не только своим вкусом, но и полезностью.

Алкоголь. С особой осторожностью нужно употреблять алкоголь. Самое главное правило любого застолья — ни в коем случае не смешивать разные напитки. Пить рекомендуется что-нибудь одно. Идеальным вариантом станет сухое красное или белое вино. Именно оно наименее калорийное и легкое для организма.

Как приготовить легкий фруктовый салат?

Для приготовления вкусного фруктового салата понадобится: 2 мандарина, 2 киви, банан, 2 яблока и 200 мл йогурта.

Все фрукты очистить. В мандаринах и яблоках удалить семечки. Яблоки измельчить, сбрызнуть их лимонным соком. Выложить яблочные кубики в миску. Нарезать остальные фрукты и довить к яблокам. Заправить салат йогуртом, перемешать.

Разложить угощение по креманкам и подавать к столу.

Автор – Инна Голубева

Фото: allwomens.ru

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