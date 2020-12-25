Новая жизнь старой Одессы: следы былого величия на Княжеской (видео)

Одесская улица Княжеская (бывшая Баранова) не такая уж и маленькая: она тянется от Старопортофранковской до Торговой. Здесь множество красивых особняков и оград, а также огромное количество трещин в стенах домов «со стажем». Очень много здесь и руин…

Начинается Княжеская с руин Масонского дома. Ими же и оканчивается. Практически каждый житель этой улицы пытается создать из своего дома подобие особняка. Некоторым это даже удается.

Эту улицу очень любят художники. А еще по ней приятно прогуливаться и останавливаться возле домов со следами былого величия…

«Одесская жизнь» предлагает своим читателям совершить очередное увлекательное виртуальное путешествие по знакомой и в то же время незнакомой Одессе.

Больше подробностей – в нашем новом видео:

Также вы можете более подробно почитать об улице Княжеской ЗДЕСЬ.

Ранее мы путешествовали по одесским переулкам Каретному и Покровскому.

Фото Марии Котовой