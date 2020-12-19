Новости Одессы и Одесской области

Новая жизнь старой Одессы: Покровский переулок – носитель городского шарма и место необычного «музея» (видео)

Новая жизнь старой Одессы: Покровский переулок – носитель городского шарма и место необычного «музея» (видео)

Покровский переулок не так уж и велик: он протянулся от улицы Жуковского до улицы Троицкой, но являет собой довольно яркую картинку Одессы, перешедшей из далекого вчера в день сегодняшний. Каждый кусочек переулка по-своему примечателен.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Почему этот уголок Одессы носит такое название? Как можно попасть в переулок сегодня? Что такое «Одесский шарм» и «музей» тротуарной плитки?

На эти и многие другие вопросы можно найти ответ, посмотрев новое видео от «Одесской жизни».

Также вы можете совершить небольшое, но увлекательное путешествие по Покровскому переулку на нашем сайте ЗДЕСЬ.

Кроме того, мы рассказывали, чем примечателен одесский Каретный переулок.

Фото Марии Котовой

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить