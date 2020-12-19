Новая жизнь старой Одессы: Покровский переулок – носитель городского шарма и место необычного «музея» (видео)

Покровский переулок не так уж и велик: он протянулся от улицы Жуковского до улицы Троицкой, но являет собой довольно яркую картинку Одессы, перешедшей из далекого вчера в день сегодняшний. Каждый кусочек переулка по-своему примечателен.

Почему этот уголок Одессы носит такое название? Как можно попасть в переулок сегодня? Что такое «Одесский шарм» и «музей» тротуарной плитки?

На эти и многие другие вопросы можно найти ответ, посмотрев новое видео от «Одесской жизни».

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Кроме того, мы рассказывали, чем примечателен одесский Каретный переулок.

Фото Марии Котовой