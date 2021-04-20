Одесский Алексеевский сквер: благоустройство в разгаре (фоторепортаж)

Старичок Алексеевский сквер на Молдаванке на сегодняшний день пребывает в разгаре благоустройства. Главное: к скверу уже снова можно подъехать на трамвае 12-го маршрута – по новым рельсам.

Что уже сделано?

Работы по капитальному ремонту, в котором сквер нуждался очень и очень давно, стартовали в октябре прошлого года.

Напомним, сквер условно поделен трамвайными рельсами на две части. На той, где расположена Свято-Алексеевская церковь, и в самом деле уже можно говорить о преображениях, которые, впрочем, мало чем отличаются от тех, которые мы зафиксировали в самом начале этого года.

Главное: проложены новые рельсы, установлены новые опоры контактной сети трамвая, а также проведена система полива. В сквере проведены все подземные работы: обустройство водопровода для полива зеленых насаждений и кабельной канализация для освещения сквера.

На этом участке сквера почти везде уложена новая плитка, радуют глаз современные фонари и, конечно, ограда с аутентичным «внешним видом». Ее установка производится частями: где-то она уже установлена, где-то прикрыта, а в некоторых местах ее пока нет.

Обустраиваются боковые проходы в сквер, они тоже очень похожи на те, которые были здесь раньше.

Исчезли два огромных устрашающих мусорника, которые когда-то давно были общественными туалетами.

По «первой» части сквера можно спокойно прогуляться, но не присесть: ни скамеек, ни урн, ни прочих благ здесь пока нет.

Что еще будет?

Старая трамвайная конечная остановка все еще на месте. Здесь, как и на всей «второй» части сквера, где ремонтные работы сейчас ведутся особо активно, все разрыто-перерыто. Рядом штабелями уложена плитка, которой будет покрываться «вторая» часть сквера.

В будущем, как нам обещают, в сквере появятся детские и спортивные площадки с травмобезопасным прорезиненным покрытием, новые скамейки и урны, будет проведено дополнительное озеленение и обустроен новый туалет.

О сроках окончания ремонта

Ни один информационный щит о сроках окончания работ нам не извещает. Когда ремонт Алексеевского сквера только начинался, шла речь о том, что работы окончатся к концу 2021 года. Позже называлась другая дата – апрель 2021 года. Сейчас нам официально сообщают, что ремонт Алексеевского сквера закончится в начале мая 2021 года.

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