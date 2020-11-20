Таможенная площадь в Одессе: стечение улиц и переулков, обилие памятников и заброшки (фото)

Таможенная площадь в Одессе… Место историческое, невероятно активное в смысле транспорта и при этом довольно малолюдное. По этой площади обычно не гуляют, ее чаще всего пересекают.

Богатая на имена площадь

Как же она только не именовалась! Была и площадью у Карантинной пристани, Карантинной площадью, Платоновской, Таможенной, Портовой, Приморской, Деволановской, площадью Вакуленчука, ну и снова-таки – Таможенной. Зато всегда оставалась площадью.

Ее сегодняшний день активен, чуть напряжен, но, даже пробегая-перебегая это историческое место, хочется хотя бы иногда остановиться.

На Таможенную площадь стекаются: Приморская улица и множество спусков: Польский, Деволановский («Канава»), Карантинный, Ланжероновский.

Стекаются в прямом и переносном смысле: во время сильных ливней по спускам активно течет вода, и площадь привычно затапливает, иногда – вместе с песком и всем прочим.

Доходило и до смыва плитки на Таможенной. Судьба у площади такая: она ведь находится на дне Карантинной балки.

Ее главная «точка» – конечно же, наши морские ворота: Одесский порт! Вот и подойдем к нему, сегодняшнему, полюбуемся. Тем более что тут вам и доска почета с историческими справками и ликами отцов-основателей.

Сколько-сколько памятников?

Кстати, о ликах, но уже в скульптуре: Таможенная площадь, небольшая, в общем-то, по размеру, представляет из себя целый кладезь памятников. Первый из них появился в конце 50-х годов прошлого века. Это памятник матросу Вакуленчуку – одному из организаторов восстания на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Тогда же, кстати, площадь была переименована в честь Вакуленчука.

Тема потемкинцев на Таможенной площади продолжилась переносом сюда в 2007 году одноименного памятника («Потемкинцам – потомки») с сегодняшней Екатерининской площади. Благодаря переносу мы получили рядом с могучим монументом место отдыха – более-менее ухоженный скверик со скамеечками. Он находится на «стыке» Польского спуска и Таможенной, это единственное место, где можно присесть, но самой площадью вы отсюда не полюбуетесь.

Вход в порт украшен еще двумя памятниками, появившимися в середине девяностых годов прошлого века – Де Волану и Де Рибасу.

И, конечно, заброшка

В общем, с количеством памятников на Таможенной площади все в порядке. Все в порядке и с контрастом. Смотришь на порт – кажется, что находишься в самом современном месте. Но совсем иное впечатление создается там, где Таможенная площадь пересекается в Деволановским или Карантинным спусками. На этих «точках пересечения» возникает ощущение какой-то загадочности, веет стариной и открывается вид на неприглядности.

Кстати, это только кажется, что площадь располагается так, что все здесь – как на ладони. К примеру, рядом со сквериком, где нашли приют потемкинцы, прячется еще один мини-скверик. Это – почти заброшка. Но зато в забытом скверике остался след от небольшого фонтанчика.

А вот на том месте, где площадь «состыковывается» с Карантинным спуском, имеется заброшенное здание – разбитые окна, искалеченная калитка-ворота, обшарпанный фасад. Место «нехорошее»: забраться сюда очень легко, что и делают частенько бездомные. Время от времени здесь происходят то небольшие обрушения, то пожары. В апреле этого года в здании снова тушили пожар. Сейчас какие-то люди украсили ограждение здания смайликами. Вероятно, чтобы не так страшновато было проходить рядом с ним.

На Таможенной площади нет жилых домов (когда-то были, давно снесены) и магазинов. Есть кафе быстрого питания, названное «Де Волан». Я же говорю: Таможенная площадь – не для отдыха. Здесь все – «по-быстрому»…

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