Потребители газа, которые не имеют счетчиков, рассчитываются за энергоноситель по нормам потребления. В то же время в некоторых случаях оплата может быть начислена согласно Кодексу газораспределительных систем – по граничным объемам потребления. Что это за нормы и когда их применяют?

Расчет по граничным объемам потребления природного газа осуществляется:

при выявлении оператором ГРМ несанкционированного газопровода;

при обнаружении несанкционированного вмешательства в работу счетчика газа.

При расчете учитываются все газовые приборы и устройства потребителя (см. таблицу). По граничным объемам потребления считают период со дня последнего контрольного снятия показаний счетчика до дня обнаружения нарушения (но не более чем за 6 месяцев) и с учетом срока на его устранение.

Примечание:

1. Если природный газ используется для отопления теплиц и других нужд, применяются предельные объемы потребления по проектам соответствующих зданий и сооружений, а при их отсутствии – согласно проектным данным газового оборудования.

2. Если потребитель использовал в неотапливаемый период отопительные приборы (кроме отопительно-варочных печей или кухонных очагов), предельный объем потребления должен составлять 30% от предельного объема в отопительный период.

3. Если в помещении, кроме отопительно-варочных печей (кухонных очагов), установлены газовые приборы, их предельные объемы потребления природного газа должны быть дополнительно учтены при определении общего объема потребления.

Ольга Новикова

Ранее мы публиковали: «Одессагаз-Поставка» – о льготах на природный газ