«Одессагаз-Поставка» – о льготах на природный газ

С началом холодного времени года и увеличением расхода природного газа на отопление особенно актуален вопрос скидок и уменьшения суммы платежей. Многие одесситы пользуются субсидиями, а есть и потребители, которые по законодательству Украины имеют право на льготы. Кто может оплачивать услуги по газоснабжению со скидкой, нам рассказали специалисты компании «Одессагаз-Поставка». Указанные льготы распространяются и на другие виды коммунальных услуг.
Кто будет платить меньше?
С 1 июля 2015 года некоторых льготников ограничили в получении скидок на коммунальные услуги. В частности, согласно Постановлению Кабинета министров №389*, право на льготы определяется в зависимости от среднемесячного совокупного дохода семьи.
Местные управления социальной защиты населения на основании данных Единого государственного автоматизированного реестра льготников самостоятельно рассчитывают ежемесячно сумму льготы с учетом установленных государственных социальных нормативов в сфере жилищно-коммунального обслуживания. Поставщик природного газа не принимает участия в определении льгот или объемов газа, на которые распространяется льгота.
|№ п/п
|Категория льготника
|Процент скидки
|Зависимость от совокупного дохода семьи
|Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»
|1
|Участник боевых действий
|75
|независимо от дохода
|2
|Участник войны
|50
|с учетом дохода
|3
|Член семьи погибшего (умершего) ветерана войны
|50
|с учетом дохода
|4
|Инвалид войны I, II, III групп
|100
|независимо от дохода
|5
|Лицо с особыми заслугами, его вдова (вдовец)
|100
|с учетом дохода
|Закон Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста»
|6
|Лицо с особыми трудовыми заслугами, его вдова (вдовец)
|100
|с учетом дохода
|7
|Родители умершего с особыми трудовыми заслугами
|100
|с учетом дохода
|Закон Украины «О статусе ветеранов военной службы, органов внутренних дел, нацполиции и некоторых других лиц и их социальной защите»
|8
|Ветеран службы гражданской защиты, его вдова (вдовец)
|50
|независимо от дохода
|9
|Ветеран Государственной уголовно-исполнительной службы, его вдова (вдовец)
|50
|независимо от дохода
|10
|Ветеран налоговой милиции, его вдова (вдовец)
|50
|независимо от дохода
|11
|Ветеран военной службы, его вдова (вдовец)
|50
|независимо от дохода
|12
|Ветеран органов внутренних дел, его вдова (вдовец)
|50
|независимо от дохода
|13
|Ветеран государственной пожарной охраны, его вдова (вдовец)
|50
|независимо от дохода
|Закон Украины «О пожарной безопасности»
|14
|Пожарный на пенсии
|50
|с учетом дохода
|Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»
|15
|Чернобыльцы I и II категорий, их вдовы (вдовцы)
|50
|независимо от дохода
|16
|Чернобыльцы III категории, их вдовы (вдовцы)
|50
|с учетом дохода
|17
|Дети-инвалиды, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС
|50
|независимо от дохода
|Закон Украины «О реабилитации жертв политических репрессий»
|18
|Реабилитированные лица
|50
|независимо от дохода
|Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»
|19
|Инвалид военной службы и его родители
|50
|независимо от дохода
|20
|Вдова (вдовец) военнослужащего, ее (его) дети и родители
|50
|независимо от дохода
|21
|Жена (муж) военнослужащего, который пропал без вести, ее (его) дети
|50
|независимо от дохода
|Закон Украины «О Службе безопасности Украины»
|22
|Военнослужащий СБУ на пенсии
|50
|независимо от дохода
|Закон Украины «О социальной защите детей войны»
|23
|Дети войны
|25
|с учетом дохода
|Закон Украины «О жертвах нацистских преследований»
|24
|Жертвы нацистских преследований
|75
|с учетом дохода
|25
|Жертвы нацистских преследований с инвалидностью
|100
|с учетом дохода
|Закон Украины «О государственной службе специальной связи и защиты информации»
|26
|Ветеран Государственной службы специальной связи, его вдова (вдовец)
|50
|независимо от дохода
|27
|Родители и члены семьи сотрудника, который погиб (умер), пропал без вести или стал инвалидом
|50
|независимо от дохода
|Кодекс гражданской защиты
|28
|Родители и члены семьи работника, который погиб (умер), пропал без вести или стал инвалидом
|50
|с учетом дохода
|29
|Лица рядового и начальствующего состава и члены их семей, находящиеся на их содержании
|50
|с учетом дохода
|Закон Украины «Об охране детства»
|30
|Многодетная семья
|50
|с учетом дохода
Примечание. Медицинские и фармацевтические работники, педагоги, библиотекари и пенсионеры из их числа, проживающие в селах, имеют право на 100%-ную скидку за пользование жильем с отоплением и освещением, но с учетом совокупного дохода семьи.
ВАЖНО! Получателям субсидий, которые имеют право на льготы, следует знать о том, что можно пользоваться только одним видом помощи на оплату коммунальных услуг: или льготами, или субсидиями.
* «Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи».
Почем газ в ноябре?
Тариф на газ меняется ежемесячно. Напомним, что в октябре ООО «Одессагаз-Поставка» установило цену на газ для бытовых потребителей в размере 6,85 грн/ куб. м (с НДС). С 1 ноября действует новый тариф — 8,70 грн/ куб. м (с НДС). Кроме стоимости газа, потребитель платит «Одессагазу» и за услугу доставки.
Ольга НОВИКОВА