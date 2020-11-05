«Одессагаз-Поставка» – о льготах на природный газ

С началом холодного времени года и увеличением расхода природного газа на отопление особенно актуален вопрос скидок и уменьшения суммы платежей. Многие одесситы пользуются субсидиями, а есть и потребители, которые по законодательству Украины имеют право на льготы. Кто может оплачивать услуги по газоснабжению со скидкой, нам рассказали специалисты компании «Одессагаз-Поставка». Указанные льготы распространяются и на другие виды коммунальных услуг.

Кто будет платить меньше?

С 1 июля 2015 года некоторых льготников ограничили в получении скидок на коммунальные услуги. В частности, согласно Постановлению Кабинета министров №389*, право на льготы определяется в зависимости от среднемесячного совокупного дохода семьи.

Местные управления социальной защиты населения на основании данных Единого государственного автоматизированного реестра льготников самостоятельно рассчитывают ежемесячно сумму льготы с учетом установленных государственных социальных нормативов в сфере жилищно-коммунального обслуживания. Поставщик природного газа не принимает участия в определении льгот или объемов газа, на которые распространяется льгота.

№ п/п Категория льготника Процент скидки Зависимость от совокупного дохода семьи Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» 1 Участник боевых действий 75 независимо от дохода 2 Участник войны 50 с учетом дохода 3 Член семьи погибшего (умершего) ветерана войны 50 с учетом дохода 4 Инвалид войны I, II, III групп 100 независимо от дохода 5 Лицо с особыми заслугами, его вдова (вдовец) 100 с учетом дохода Закон Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста» 6 Лицо с особыми трудовыми заслугами, его вдова (вдовец) 100 с учетом дохода 7 Родители умершего с особыми трудовыми заслугами 100 с учетом дохода Закон Украины «О статусе ветеранов военной службы, органов внутренних дел, нацполиции и некоторых других лиц и их социальной защите» 8 Ветеран службы гражданской защиты, его вдова (вдовец) 50 независимо от дохода 9 Ветеран Государственной уголовно-исполнительной службы, его вдова (вдовец) 50 независимо от дохода 10 Ветеран налоговой милиции, его вдова (вдовец) 50 независимо от дохода 11 Ветеран военной службы, его вдова (вдовец) 50 независимо от дохода 12 Ветеран органов внутренних дел, его вдова (вдовец) 50 независимо от дохода 13 Ветеран государственной пожарной охраны, его вдова (вдовец) 50 независимо от дохода Закон Украины «О пожарной безопасности» 14 Пожарный на пенсии 50 с учетом дохода Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» 15 Чернобыльцы I и II категорий, их вдовы (вдовцы) 50 независимо от дохода 16 Чернобыльцы III категории, их вдовы (вдовцы) 50 с учетом дохода 17 Дети-инвалиды, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС 50 независимо от дохода Закон Украины «О реабилитации жертв политических репрессий» 18 Реабилитированные лица 50 независимо от дохода Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» 19 Инвалид военной службы и его родители 50 независимо от дохода 20 Вдова (вдовец) военнослужащего, ее (его) дети и родители 50 независимо от дохода 21 Жена (муж) военнослужащего, который пропал без вести, ее (его) дети 50 независимо от дохода Закон Украины «О Службе безопасности Украины» 22 Военнослужащий СБУ на пенсии 50 независимо от дохода Закон Украины «О социальной защите детей войны» 23 Дети войны 25 с учетом дохода Закон Украины «О жертвах нацистских преследований» 24 Жертвы нацистских преследований 75 с учетом дохода 25 Жертвы нацистских преследований с инвалидностью 100 с учетом дохода Закон Украины «О государственной службе специальной связи и защиты информации» 26 Ветеран Государственной службы специальной связи, его вдова (вдовец) 50 независимо от дохода 27 Родители и члены семьи сотрудника, который погиб (умер), пропал без вести или стал инвалидом 50 независимо от дохода Кодекс гражданской защиты 28 Родители и члены семьи работника, который погиб (умер), пропал без вести или стал инвалидом 50 с учетом дохода 29 Лица рядового и начальствующего состава и члены их семей, находящиеся на их содержании 50 с учетом дохода Закон Украины «Об охране детства» 30 Многодетная семья 50 с учетом дохода

Примечание. Медицинские и фармацевтические работники, педагоги, библиотекари и пенсионеры из их числа, проживающие в селах, имеют право на 100%-ную скидку за пользование жильем с отоплением и освещением, но с учетом совокупного дохода семьи.

ВАЖНО! Получателям субсидий, которые имеют право на льготы, следует знать о том, что можно пользоваться только одним видом помощи на оплату коммунальных услуг: или льготами, или субсидиями.

* «Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи».

Почем газ в ноябре?

Тариф на газ меняется ежемесячно. Напомним, что в октябре ООО «Одессагаз-Поставка» установило цену на газ для бытовых потребителей в размере 6,85 грн/ куб. м (с НДС). С 1 ноября действует новый тариф — 8,70 грн/ куб. м (с НДС). Кроме стоимости газа, потребитель платит «Одессагазу» и за услугу доставки.

Ольга НОВИКОВА