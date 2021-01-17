Фитнес: польза и особенности тренировок

Фитнес – это направление в спорте для оздоровления и укрепления тела, когда упражнения выполняются под музыку. Тренировки бывают индивидуальными с персональным тренером или групповыми.

Посещать фитнес центр в Киеве можно в удобное время, утром или после работы, в будние дни или по выходным.

Фитнес: польза и преимущества

За последние годы появилось большое количество направлений в фитнесе, поэтому каждый сможет выбрать для себя подходящий вид и темп тренировок. Польза спортивных занятий очевидна, они помогают оздоровиться, укрепить иммунитет и похудеть. К другим преимуществам фитнеса относится следующее:

укрепление позвоночника и мышц спины;

улучшение кровообращения и работы сердца;

обогащение организма кислородом;

избавление от лишнего веса;

нормализация обменных процессов;

развитие силы и выносливости;

избавление от депрессии и стрессов;

профилактика множества заболеваний.

Регулярные тренировки по фитнесу способствуют не только похудению, но и улучшают эмоциональное состояние, избавляя от бессонницы и стрессов. Посещая фитнес клуб на оболони, следует обратиться к квалифицированному инструктору, который поможет подобрать индивидуальный набор упражнений.

При этом учитывается ряд факторов, среди которых пол, вес, возраст, здоровье посетителя. Достичь поставленной цели можно только при регулярном посещении спортзала и соблюдении правильного режима питания.

Особенности фитнес-тренировок

Для тех, кто только собирается записаться в фитнес-центр, следует помнить, что быстрых результатов ожидать не стоит. Первые изменения можно увидеть примерно через месяц постоянных занятий.

Результат зависит также от выбранного направления в фитнесе (степ-аэробика, пилатес, кроссфит, стретчинг и др.) и периодичности посещения зала. Во время тренировки рекомендуется придерживаться простых правил, что гарантирует эффективность и результативность.

Приходить на тренировку можно через два часа после приема пищи. Если не получается, то следует съесть фрукт или питательный батончик, чтобы обеспечить необходимый запас энергии.

Важно следить за правильным дыханием и не допускать сбоев. Если появилась одышка, необходимо сбавить темп до полного восстановления дыхания. Фитнес-тренировка обязательно начинается с разминки, после которой идет основная интенсивная часть, и заканчивается упражнениями на растяжку.

Упражнения должны быть разнообразными, так как мышцы быстро привыкают к однообразной нагрузке и перестают реагировать. Еще одно правило фитнеса – это регулярность, поэтому не стоит лениться и без уважительной причины пропускать тренировку.

Необходимо соблюдать питьевой режим, особенно при интенсивной тренировке. Негазированную воду надо пить маленькими глотками в перерывах между подходами. Приходить в фитнес-зал лучше с хорошим настроением, так как от этого напрямую зависит качество занятий и удовольствие от спорта.