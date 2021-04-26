Неизвестная Одесса: какую беду помнит Глухой мост? (видео)

Глухой мост – знаковое место в Одессе: под ним проходит известный «камышовый трамвай», то есть трамвай 20-го маршрута. Глухой мост – пример того, как «народное» название стало официальным.

«Глухим» мост его называли издавна. А в 2019 году топонимическая комиссия приняла решение дать мосту, соединяющему улицы Балковскую и Одария, официальное название.

Сам мост – это небольшой тоннель под железнодорожной насыпью для трамваев «камышового» маршрута. Он появился при прокладке линии парового трамвая, более известного нам как «Ванька головатый», который следовал к Хаджибейскому лиману.

Перед мостом и под ним есть настоящая одесская достопримечательность в виде особого расположения трамвайных путей.

А в далеком 1908 году Глухой мост стал свидетелем одесского стихийного бедствия…

Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни».

А почитать о Глухом мосте и не только можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали об одесской Лузановке.

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Фото Марии Котовой