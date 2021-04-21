Незнакомая Одесса: 95 лет назад в город приплыли первые автобусы (фото)

Одесский автобус – юбиляр. Ему исполняется 95 лет. И вот ведь как интересно получается: первые одесские автобусы в город не въехали, а приплыли.

Как рассказывает Одесский историко-краеведческий музей, 95 лет тому назад, в 1926 году, на улицы города вышли первые автобусы.

«Уже в №15 журнала «Шквал», который выходил в Одессе в 1920-1930-е годы, можно найти материал по внедрению движения автобусов в Одессе. Автобусы были привезены из Германии морским путем. В главных трамвайных мастерских шел процесс сборки этих машин. Всего первым судном в Одессу поступило три автобуса… Пассажирская загруженность одного автобуса составляла 34 пассажира», – рассказали в музее.

А вот как описывал первый рейс неизвестного до того вида транспорта журналист «Шквала»: «В сопровождении толпы мальчишек вышел из порта и в первый раз пошел по улицам Одессы автобус. Остановился у окружного исполкома… Мальчишки бились об заклад, кто первым проедет в автобусе зайцем».

В то время проезд в автобусе стоил 15 копеек. Первые маршруты автобуса проходили по центру города. Машина ехала от железнодорожного вокзала через улицу Пушкинскую до бульвара Фельдмана. Впоследствии образовали новые маршруты, один из которых проходил мимо нынешнего здания Одесского историко-краеведческого музея по улице Гаванной.

Издание «Вся Одесса» в 1926 году сообщало о том, что после окончания спектаклей автобусы развозили посетителей по пригородам.

Издание bus-odessa.com добавляет, что первые одесские автобусы имели деревянную крышу цвета слоновой кости, мягкие сиденья и очень резкий сигнал, пугавший поначалу одесситов, не привыкших к этому достижению технической мысли.

Летом 1926 года был открыт еще один маршрут: Садовая – улица Троцкого (Советской Армии, Преображенская) – Дерибасовская.

Позднее автобусы ходили также по линии «Тираспольская – Австрийский пляж». С окончанием купального сезона движение началось от Тираспольской до пассажирского вокзала.

Фото: Facebook-страница Одесского историко-краеведческого музея; издание bus-odessa.com