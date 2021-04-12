С Ладой Бирюковой мы знакомы еще со школьной скамьи. Но, как часто бывает, после школы мы потеряли связь. А через несколько лет я узнала, что Лада стала пилотом.

Моему удивлению не было предела. Как «маленькая и хрупкая девочка», которую я знаю, может бесстрашно управлять огромным самолетом? Об этом я и расспросила пилота Ладу Бирюкову.

— Как ты поняла, что хочешь стать пилотом?

— Стать пилотом не было моей мечтой детства. Наоборот, это было чем-то обыденным, ведь дедушка и папа всегда были связаны с авиацией. Идею поступить в летное подкинул папин друг — пилот грузового «Антонова». Мне тогда было 17 лет. Сейчас, летая год на швейцарском самолете Pilatus PC-12 NG, я понимаю, что это того стоило! В трудные моменты моей опорой были близкие, их помощь бесценна, без нее никуда.

— Где ты училась управлять самолетом?

— Я окончила Кировоградскую летную академию. Поступить было не сложно, если подготовиться. Экзамены — английский, математика и украинский, плюс физический тест и тест на сообразительность. Я прошла по росту, должен быть не ниже 160 см. Ограничения есть: в основном по зрению и хроническим заболеваниям. Три обязательные качества для пилота — это тяга к знаниям, настойчивость и умение взять себя в руки в любой ситуации. Ну и еще способность спать в любом месте и положении.

— Пилоты сегодня в основном мужчины. Спрашивают ли тебя, что девушка делает у штурвала самолета?

— Да, спрашивают. Но вопрос порядком поднадоел. Самолетом управляют в первую очередь мозгами. Эпоха тяжелых штурвалов уже давно позади. Кстати, задают его только наши люди, ни разу не слышала ничего подобного от европейца. Им абсолютно не важен твой пол и внешний вид. Они в первую очередь видят в тебе специалиста. Сегодня женщин пилотов становится все больше, и это радует! Я слышу в радиообмене.

— Как у тебя с работой?

— Сейчас работу найти сложно, конкуренция на рынке труда огромная, специалистов, уволенных из-за коронавируса тоже много. Но все возможно! Авиация — это безграничные возможности при должном упорстве. За год я облетаю примерно 30 аэропортов. Из самых интересных: Ницца, Попрад Татры, Тиват, Дубровник.

— Каково это, управлять самолетом?

— Мой любимый момент — лететь на эшелоне и под гул двигателя рассматривать что происходит на земле. Все кажется таким маленьким, незначительным, понятным. Забываешь о проблемах. При управлении всегда чувствую собранность и гордость за то, что я умею это делать. Кстати, многие спрашивают, есть ли что-то общее при управлении самолетом и автомобилем. Что-то схожее есть, но комфортнее чувствую я себя в самолете.

Беседовала Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы рассказывали о «Дне одесской космонавтики» и о том, как Одесса в космос летала.